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群創瞄準兆元太空經濟 赴美展示核心技術進軍國際舞台

經濟日報／ 記者李珣瑛／即時報導
群創與策略夥伴Kymeta共同研發展出「液晶超表面平板衛星天線」，搶搭太空經濟發展浪潮。群創/提供
群創與策略夥伴Kymeta共同研發展出「液晶超表面平板衛星天線」，搶搭太空經濟發展浪潮。群創/提供

群創（3481）光電首度參加10月12日至14日於美國華盛頓，由貿協帶領台灣關鍵產業共同參展「美國臺灣形象展」，其中群創將於「5G &智慧城市」及「智慧車輛」兩大主題展區，展出包括液晶衛星天線、航太儀表顯示器、VGA遠紅外線熱像儀、數位列車顯示器與智能異型車用等多元應用創新展品，透過此次展覽可望擴大國際供應鏈合作，讓世界有目共睹台灣顯示科技軟硬體的真實力。

群創總經理楊柱祥表示：「這次非常榮幸能代表台灣面板廠參加美國臺灣形象展，在當今國際局勢嚴峻挑戰下，群創將秉持創新及永續使命，深耕智能顯示創新發展，建構完善智慧顯示產業鏈拼圖，拓展海外跨域聯盟，持續厚植終端場域應用，提升台灣在全球智慧顯示產業的關鍵影響力。」

依據摩根士丹利(Morgan Stanley)預測，2040年太空經濟規模可望突破1兆美元，群創瞄準此商機，超前部署航太工業、無線通訊等領域，提供太空經濟所需的產品、服務、乃至市場等多元解決方案。群創本次與策略夥伴Kymeta共同研發展出「液晶超表面平板衛星天線」，其可廣泛應用於低軌道衛星通訊、衛星物聯網、自駕車、救災通訊等產業領域，群創已準備就緒，近期已為客戶量產產品，可望搶搭太空經濟發展浪潮。此外，群創亦推出「21.6吋航太儀表顯示器」，採用獨家特殊面板驅動設計，使螢幕電路即使遭受損害仍可正常顯示，將可大幅提升航太飛行的安全性及可靠度；同時，此技術顯示器亦可加速佈局於航海與工程機具等多元領域應用。

群創累積了雄厚的TFT LCD產業能量，積極推動價值轉型，力求加值創新。此次展覽中，群創首次展出「VGA遠紅外線熱像儀」。遠紅外線熱像儀可偵測熱源物體所發出的遠紅外線輻射能量，不論白天或黑夜，雨霧或濃煙中，熱影像都清晰可見。 但是一般市售的遠紅外線熱像儀，由於生產成本相對高，而難以普及應用。群創突破此障礙，與合作夥伴美商曜晶科技(Obsidian Sensors, Inc.)攜手共同研發，透過革命創新的獨家MEMS製程與TFT驅動整合技術 (MEMS on Glass)，使「VGA遠紅外線熱像儀」獲得極具成本優勢，同時MEMS on Glass技術將可領先業界，導入無人機、安防攝像機、電動車用等多元場域的應用，未來潛力無窮，商機無限。

隨著5G、AI、雲端運算，乃至區塊鏈等最新科技發展，交通運輸比拚的不再只是硬體，更重要的是結合軟體，連結最新資訊、通訊發展，群創透過前瞻智慧顯示軟硬整合技術，串聯系統至場域經營生態系，致力為城市交通與大眾運輸建構更美好的未來。此次群創展出數位廣告列車與智慧車用等多元解決方案，包括「36吋雙螢幕廣告看板」、「36吋4K曲面廣告顯示器」及「48吋液晶站別顯示器」等，成功打造吸睛有趣的乘車體驗，同時亦展出4吋至28吋等多尺寸之「先進彩色電子紙」等，將移動交通華麗變身為兼具數位藝術又節能環保之新世代數位列車。同時，全彩電子紙可取代公共與商業區域的紙張海報，降低資源的消耗，有助於實現ESG企業永續經營，電子紙顯示看板是理想的解決方案。

此外，近年汽車產業持續朝智慧化與人性化邁進，其中想要打造智慧座艙，顯示器將扮演重要關鍵角色，群創推出「智能異型車用顯示器」搭載多項創新顯示技術應用，包括高分辨率、最佳高動態範圍 10,000:1 、AM(主動矩陣式) miniLED 背光顯示技術和大型一體化設計。群創憑藉其大尺寸、高性能、自由形狀之顯示器技術，已成功打進世界國際車廠供應鏈。

群創提供數位廣告列車多元解決方案，打造吸睛有趣乘車體驗。群創/提供
群創提供數位廣告列車多元解決方案，打造吸睛有趣乘車體驗。群創/提供
圖說2_群創推出「智能異型車用顯示器」搭載多項創新顯示技術應用。群創/提供
圖說2_群創推出「智能異型車用顯示器」搭載多項創新顯示技術應用。群創/提供
群創「36吋雙螢幕廣告看板」。群創/提供
群創「36吋雙螢幕廣告看板」。群創/提供

群創 顯示器

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