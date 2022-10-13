台積電第3季大賺逾一個股本 每股達10.83元 續創新高
台積電今（13）日公布今年第3季稅後純益達2,808.7億元，年增79.7%每股大賺逾一個股本，達10.83 元，折合美國存託憑證每單位為 1.79美元，再創單季新高。
台積電第3季合併營收以新台幣計價為6,131.4億，季增14.8%，超越財測高標，年增更高達 47.9%，主要受惠新台幣貶值；若以美元計算，今年第3季營收 202.3 億美元，季增11.4%、年增35.9%。第3季毛利率首度飛越六成，達60.4%，營業利益率為 50.6%，稅後純益率則為 45.8%，都優於財測目標。
台積電表示，5奈米製程出貨占台積公司 2022 年第三季晶圓銷售金額的 28%；7 奈米製程出貨占全季晶圓銷售金額的 26%。總體而言，先進製程（包含 7 奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的54%。
不過，台積電今日股價殺尾盤，以395元作收、下跌2.5元，反映美中持續廝殺的晶片大戰，引發市場擔憂。
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