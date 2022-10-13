快訊

台積電今公布Q3大賺逾一股本 每股獲利達10.83元續創新高

直播／今本土新增53356例、病歿29例 境外移入增65例

台股帶量下殺、37家跌停 收近兩年最低12,810點

台積電第3季大賺逾一個股本 每股達10.83元 續創新高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電第3季每股賺逾一個股本，再創新高。路透
台積電第3季每股賺逾一個股本，再創新高。路透

台積電今（13）日公布今年第3季稅後純益達2,808.7億元，年增79.7%每股大賺逾一個股本，達10.83 元，折合美國存託憑證每單位為 1.79美元，再創單季新高。

台積電第3季合併營收以新台幣計價為6,131.4億，季增14.8%，超越財測高標，年增更高達 47.9%，主要受惠新台幣貶值；若以美元計算，今年第3季營收 202.3 億美元，季增11.4%、年增35.9%。第3季毛利率首度飛越六成，達60.4%，營業利益率為 50.6%，稅後純益率則為 45.8%，都優於財測目標。

台積電表示，5奈米製程出貨占台積公司 2022 年第三季晶圓銷售金額的 28%；7 奈米製程出貨占全季晶圓銷售金額的 26%。總體而言，先進製程（包含 7 奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的54%。

不過，台積電今日股價殺尾盤，以395元作收、下跌2.5元，反映美中持續廝殺的晶片大戰，引發市場擔憂。

台積電 新台幣

延伸閱讀

日媒：美晶片禁令 台積電獲1年豁免期

台積電真成國家保命符？「世界離不開它」全因這3大優勢 外媒：台灣最後一張王牌

台積電大陸擴充取得美國許可證 南京廠可如期第4季量產

趕快撿…台積電遲早站回600元？ 網：前景堪慮矽谷裁員中

相關新聞

台積電大陸擴充取得美國許可證 南京廠可如期第4季量產

日經新聞報導，在美國公布最新禁令，嚴格限制半導體設備輸中，阻止中國大陸半導體自主化雄心，台積電也獲得為期一年的許可證，可...

美晶片禁令對韓廠開後門 三星、SK海力士獲一年豁免期

韓媒報導，南韓兩大記憶體廠三星與SK海力士大陸廠區獲美方允許，豁免白宮加強管制大陸晶片與設備出口禁令，為期一年，此舉恐讓...

Apple神救援鴻海暴衝 九月營收驚天倍增

九月營收全數公告，鴻海繳出令市場驚豔的亮眼成績單，名列所有上市櫃公司之冠，身為蘋果獨家代工廠，蘋果新產品的拉貨效應，就扮演著相當重要的角色；此外，集團旗下子弟兵同樣在蘋果產品熱銷下，迎來強勁成長。

台積電真成國家保命符？「世界離不開它」全因這3大優勢 外媒：台灣最後一張王牌

近來地緣政治風險提升，中共軍方動作頻頻，台海局勢成了國際關注的焦點。台積電(2330)創辦人張忠謀日前接受美國哥倫比亞廣播公司(CBS)「60 Minutes」節目訪問時提到，一旦發生戰爭，「台積電會被摧毀，一切都會被摧毀。」而外媒也刊登專文，詳述了台積電之於全世界的重要性，甚至直指張忠謀獨特的重要地位，稱他為「民族英雄」。

大陸電動車拚出海 台廠有機會分食大餅嗎？

大陸電動車出口不斷增長，今年前8月大陸新能源汽車出口已達34.1萬輛，年增97.4%，對汽車出口貢獻率達26.7%。出口增長背後是各家車企拚出海的成果。

經長：台半導體地位無可取代

經濟部長王美花9日至16日率團出訪美國，台北時間12日應美國「智庫戰略暨國際研究中心」（CSIS）邀請進行專題演講。她在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。