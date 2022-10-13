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台積電今公布Q3大賺逾一股本 每股獲利達10.83元續創新高

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台股帶量下殺、37家跌停 收近兩年最低12,810點

台積電Q3 EPS10.83元 再創新高

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台積電（2330）今（13）日公布第三季財務報告，合併營收約6,131.4億元，稅後純益約2,808.7億元，每股純益10.83元（折合美國存託憑證每單位為1.79美元）。

與2021年同期相較，2022年第三季營收增加47.9%，稅後純益增加79.7%，每股純益增加79.8%。與前一季相較，2022年第三季營收增加14.8%，稅後純益則增加18.5%。

若以美金計算，2022年第三季營收為202.3億美元，較2021年同期增加35.9%，較前一季則增加11.4%。

2022年第三季毛利率為60.4%，營業利益率為50.6%，稅後純益率則為45.8%。

5奈米製程出貨佔台積公司2022年第三季晶圓銷售金額的28%；7奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的26%。總體而言，先進製程（包含7奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的54%。

台積電今日股價以400.5元開出，一度拉升至403元，午盤過後翻黑，再跌破400元，終場收在395元，下跌2.5元，跌幅0.62%。

營收 台積電

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