台積電大陸擴充取得美國許可證 南京廠可如期第4季量產

日經新聞報導，在美國公布最新禁令，嚴格限制半導體設備輸中，阻止中國大陸半導體自主化雄心，台積電也獲得為期一年的許可證，可繼續訂購美國半導體設備，用在中國大陸擴張。

由於台積電正值法說緘默期，不對此做評論。不過以美方給予已在大陸設廠的南韓SK海力土和三星給予新禁令豁免，為期一年，預料台積電也會取得同等待遇。

台積電目前正進行南京第二廠擴充，稍早台積電表示擴建的新廠已預定今年第4季量產，取得美方豁免後，可取得美國半導體設備，台積電南京廠擴充將可如期進行。台積電南京廠捨原規畫的7奈米，改切入28奈米製程，正符合車用晶片迫切需求。

台積電海外布局也敲定下一站前進德國。

德國「資本雜誌」（Caiptal）報導證實本報先前的報導，台積電已敲定在德國建廠。該導指出，台積電本月會組團前往考察德勒斯登（Dresden）考察。

德勒斯登位於德國東部，也是歐洲最大的半導體聚落，已有英飛凌（Infineon）、恩智浦（NXP）、格芯（Global Foundries）、博世（Bosch）等公司在當地設廠，被稱為「薩克森矽谷」（Silicon Saxony）。