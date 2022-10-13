聽新聞
test
0:00 / 0:00
台積電大陸擴充取得美國許可證 南京廠可如期第4季量產
日經新聞報導，在美國公布最新禁令，嚴格限制半導體設備輸中，阻止中國大陸半導體自主化雄心，台積電也獲得為期一年的許可證，可繼續訂購美國半導體設備，用在中國大陸擴張。
由於台積電正值法說緘默期，不對此做評論。不過以美方給予已在大陸設廠的南韓SK海力土和三星給予新禁令豁免，為期一年，預料台積電也會取得同等待遇。
台積電目前正進行南京第二廠擴充，稍早台積電表示擴建的新廠已預定今年第4季量產，取得美方豁免後，可取得美國半導體設備，台積電南京廠擴充將可如期進行。台積電南京廠捨原規畫的7奈米，改切入28奈米製程，正符合車用晶片迫切需求。
台積電海外布局也敲定下一站前進德國。
德國「資本雜誌」（Caiptal）報導證實本報先前的報導，台積電已敲定在德國建廠。該導指出，台積電本月會組團前往考察德勒斯登（Dresden）考察。
德勒斯登位於德國東部，也是歐洲最大的半導體聚落，已有英飛凌（Infineon）、恩智浦（NXP）、格芯（Global Foundries）、博世（Bosch）等公司在當地設廠，被稱為「薩克森矽谷」（Silicon Saxony）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言