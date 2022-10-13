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台積電股價法說會前反彈 法人估台積電Q3賺逾一股本

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

台積電（2330）今（13）日股價早盤反彈至約403元，台積電預計今日將召開線上法說會，法人預期，台積電釋出的展望與財務預測將有望釐清市場的疑慮。

法人預計，由於新台幣兌美元在第3季仍趨於貶值，加上客戶付款天數縮減與預付款仍穩定入帳，估計台積電今年第3季單季每股稅後純益將超過一個股本，加上產品組合優化與5奈米家族先進製程生產成本降低與效益升級，甚至有機會超越去年上半年總和，惟實際數字待公司公布。

先前受到地緣政治因素干擾，讓市場擔憂半導體2023年景氣變化，台積電雖未被美國商務部新的出口管制政策點名，但仍受市場信心脆弱干擾，在ADR連續走低之後，也連動台積電台股現股價格探底。

各界也關注台積電2023年資本支出。法人則預測，台積電2023年資本支出仍有望高於2022年，估計約在410億美元上下，除了2022年遞延的投資還包含支持先進製程包含2奈米以下的研發多項投資，面對競爭對手三星在記憶體受挫更大舉擴張晶圓代工的投資，台積電沒有理由不持續投資來保持領先。

另外在2023年成長幅度方面，法人估計，台積電在客戶長期專案合作之下，估計2023年美元營收成長幅度約在6-8%，惟短期受美國出口管制政策的間接調整，美國客戶在申請出口許可流程已有前例可循，估計明年第2季成長幅度將更明顯。

台積電 美國商務部

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