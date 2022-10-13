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童子賢：還會再有地震

聯合報／ 記者陳素玲馬瑞璿／台北報導

美對中國大陸半導體擴大管制，台灣半導體業也遭波及，國發會主委龔明鑫昨表示，美國這次管制從材料到設備、人員都有，台灣業者短期訂單難免面臨調整，但目前低階產品沒有禁運、出口到中國大陸沒有問題，高階產品屬於禁運範圍，長期來說，廠商必須將高階訂單調整至其他國家。

立委陳明文、陳超明昨天都在立院經濟委員會，針對美國擴大對大陸半導體管制措施，連帶影響台灣相關業者，詢問龔明鑫如何研判與因應？龔明鑫表示，美國對半導體供應鏈規劃愈來愈明顯，長期中國要發展先進半導體很困難，台灣要更有彈性調整訂單。

和碩董事長童子賢昨天表示，這是二○一八年美中貿易戰的延長賽升級，他也預測，這絕對不是最後一次行動，「兩大經濟強權、軍事強權板塊只要還沒有到達平穩狀態，就還會再有地震」。

童子賢說，這次管制措施是美中貿易戰的延長版，科技戰不只是科技戰，貿易戰也不只是貿易戰；台灣資訊產業、電子產業本來就是全球科技產業的夥伴，但是兩大中間難為小，「我們自己要小心，小心的處理、小心地面對。」

半導體 美國

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