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美擋陸記憶體 放行韓三星、海力士

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導
美國宣布限制先進晶片及相關製造設備出口至中國。路透社報導，除了韓國半導體大廠SK海力士及三星電子取得豁免之外，至少還有一家非中國公司也取得類似許可。圖／路透社資料照
美國宣布限制先進晶片及相關製造設備出口至中國。路透社報導，除了韓國半導體大廠SK海力士及三星電子取得豁免之外，至少還有一家非中國公司也取得類似許可。圖／路透社資料照

美國新禁令將中國大陸記憶體廠列入實體清單，並限制在大陸擁有先進晶片製造的工廠取得升級設備，但同樣在大陸設廠的南韓記憶體大廠ＳＫ海力士昨天發表聲明，證實取得美國在對中國大陸的出口管制豁免，時效為一年；韓聯社也報導，全球記憶體龍頭三星電力同樣獲得豁免，在進口半導體設備時，無須先向華府申請許可證。業界解讀，美方放行韓廠，明顯是為四方晶片聯盟（CHIP 4）鋪路。

二大韓國記憶體廠暫時被排除美中科技戰風暴之外，半導體業界解讀，這兩家記憶體廠全球市占率逾百分之七十五，此舉可望消除全球記憶體供應斷鏈的疑慮，美方似乎也藉此展現具有掌握全球科技發展生殺大權，意在讓游移在是否加入CHIP 4中的韓國，能夠加速明確表態加入由美方主導聯盟，好讓美方壓制中國半導體自主化的防線，順利串連成形。

半導體人士透露，美國新禁令將中國大陸記憶體列入制裁行列，原因是這些晶片為提升運算能力的關鍵零件，搭配透過禁止先進ＡＩ（人工智慧）及中央處理器、繪圖處理器（ＧＰＵ）、可編輯邏輯元件（ＦＰＧＡ）輸中，將可阻斷中國取得先進晶片發展能力及來源，壓制中國超前發展超級電腦的腳步，讓中國超級電腦的滲透力降低。

市調機構集邦科技昨天發布調查報告，美方新禁令恐會直接衝擊中國大陸境內業者的產業鏈。若美中摩擦持續延燒，美國商務部將把更多潛在風險的中國伺服器委託代工廠等列入未經核實清單（ＵＶＬ） ，且列入ＵＶＬ清單後無法於六十天內自證，會被歸入實體清單，將會使中國伺服器產業產生負成長的重大傷害。

半導體

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