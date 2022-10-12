方略電子致敬台式經典飲品 將於TIE創新技術博覽會首度亮相

郭董小金雞PanelSemi 方略電子，繼今年夏天以法式經典香檳為顯示器展出概念，席捲歐洲新創盛會 Viva Tech 2022，獲得滿堂喝采。10月受邀於國家發展委員會亞洲·矽谷，將展品移師回台，參與13日起一連三天在台北世貿展覽館一館，舉行的的TIE 2022 台灣創新技術博覽會。

方略電子是全球首家Solution for Panel Semiconductor公司，主要股東為永齡基金會和群創（3481）。方略電子表示，所展出的圓柱型顯示器採用 Flexible AM miniLED 柔性顯示器，這次以致敬台式經典鋁罐飲料和美酒為概念首度在台亮相。

方略電子在主動式矩陣AM miniLED技術上領先全球，開發出1mm厚度，Flexible AM miniLED圓柱形柔性顯示器MagiCylinder，將兩片55吋柔性miniLED顯示器，無縫拼接並捲曲成圓柱; 搭載獨家顯示技術，擁有極致輕薄、省電不發熱、柔性可撓曲、可多屏無縫拼接達到客製化尺寸的優勢，突破業界技術達到同時具備可捲曲、高亮度、高色彩飽和度、高清晰動態畫質、無殘影且柔光護眼特色。

方略電子指出，圓柱形柔性顯示器除了擁有360度大視角，還可客製化圓柱大小（直徑30~60公分），適合美酒飲料廣告、V-tuber元宇宙分身、光明燈以及雲柱火柱等應用。顛覆視聽感受的吸睛優勢，以及全方位廣告行銷效益，特別受到DOOH數位家外（Digital Out-of-Home）數位行銷業者的青睞。方略電子將高端顯示技術結合創新多元的跨界場域應用，解放想像力，打造創新立體視覺，與探索未來世代的新視覺體驗。