宏碁旗下安圖斯科技攜手積聚科技 搶攻智慧監控商機

近年來 AI 人工智慧技術應用於視訊監控的熱潮及系統導入持續推動，宏碁（2353）集團子公司安圖斯科技積極開發相關影像應用解決方案，並於今日（12）正式宣布攜手積聚科技，期盼透過雙方合作，整合高效能軟硬體設備，共同打造創新影像監控加速暨自動化應用服務解決方案，布局全球市場。

全新影像監控加速暨自動化應用服務解決方案，係透過雙方高度化的軟、硬體產品整合，以Altos BrainSphere系列伺服器與工作站產品優異效能，搭配積聚科技所研發的影像監控傳輸加速及智慧分析系統，在即時性、精確度、以及應用面皆有突破性的提升，可針對不同場域的影像分析需求，提供一站式的整合性影像監控加速與分析智慧平台。

安圖斯科技總經理李占傑表示，智慧產業以數據優先的趨勢已是當今不容忽視的趨勢，安圖斯科技將AI人工智慧運算作為發展核心，並期盼透過此次雙方跨界合作與整合，正式跨入智慧監控市場，提供創新智慧技術解決方案的服務。積聚科技總經理鄒奇男也分享，為增添不同邊緣智慧的應用概念更多可能性，我們很高興能透過與安圖斯科技的合作，方能將高效能加速軟硬體整合，提供一套結合研發設計、簡化、經過驗證的開箱即用式 AMP Appliance系列。

此次雙方共同開發產品過程中，整合高度客製化的Altos BrainSphere系列伺服器及工作站產品，搭配「影像監控傳輸加速系統 (AmpIO)」、「影像監控智慧分析加速系統 (AmpAI) 」跟「影像解碼加速系統(AmpVD)」，藉由高速錄影效能、即時儲存加速、高精準度的影像辨識並運用AI加速器以確保影像不丟失的全面監控等關鍵功能應用，並搭配簡單易懂的2D及3D可視化單一系統管理介面，可有效協助政府機關、校園、企業、健康醫療及銀行等場域即時監控需求。由於每個場域所需的性能與應用也不相同，必須考量到各應用端的操作環境，以打造更加順暢的服務接洽方案，目前雙方也已共同建構完整的自動化服務網站，提供企業用戶線上規劃監控系統儲存架構及快速影像分析客製需求。

在智慧監控市場持續蓬勃發展下，安圖斯科技以長遠策略性佈局投入這波浪潮，期盼運用過往所累積的實力，以及本次與積聚科技的跨界合作，持續累積資源整合經驗，並放眼海外通路市場，在未來也將持續推出更多的智慧方案服務；同時，安圖斯科技將持續與相關廠商夥伴深化合作關係，共同創造一個國際級的智慧監控服務平台。