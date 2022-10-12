快訊

超越清大、陽明交大 泰晤士世界大學排名「這所大學」居全台第4

宏碁旗下安圖斯科技攜手積聚科技 搶攻智慧監控商機

經濟日報／ 記者吳凱中／即時報導
左起安圖斯科技董事長侯知遠、積聚科技總經理鄒奇男簽署MOU。記者吳凱中／攝影
左起安圖斯科技董事長侯知遠、積聚科技總經理鄒奇男簽署MOU。記者吳凱中／攝影

近年來 AI 人工智慧技術應用於視訊監控的熱潮及系統導入持續推動，宏碁（2353）集團子公司安圖斯科技積極開發相關影像應用解決方案，並於今日（12）正式宣布攜手積聚科技，期盼透過雙方合作，整合高效能軟硬體設備，共同打造創新影像監控加速暨自動化應用服務解決方案，布局全球市場。

全新影像監控加速暨自動化應用服務解決方案，係透過雙方高度化的軟、硬體產品整合，以Altos BrainSphere系列伺服器與工作站產品優異效能，搭配積聚科技所研發的影像監控傳輸加速及智慧分析系統，在即時性、精確度、以及應用面皆有突破性的提升，可針對不同場域的影像分析需求，提供一站式的整合性影像監控加速與分析智慧平台。

安圖斯科技總經理李占傑表示，智慧產業以數據優先的趨勢已是當今不容忽視的趨勢，安圖斯科技將AI人工智慧運算作為發展核心，並期盼透過此次雙方跨界合作與整合，正式跨入智慧監控市場，提供創新智慧技術解決方案的服務。積聚科技總經理鄒奇男也分享，為增添不同邊緣智慧的應用概念更多可能性，我們很高興能透過與安圖斯科技的合作，方能將高效能加速軟硬體整合，提供一套結合研發設計、簡化、經過驗證的開箱即用式 AMP Appliance系列。

此次雙方共同開發產品過程中，整合高度客製化的Altos BrainSphere系列伺服器及工作站產品，搭配「影像監控傳輸加速系統 (AmpIO)」、「影像監控智慧分析加速系統 (AmpAI) 」跟「影像解碼加速系統(AmpVD)」，藉由高速錄影效能、即時儲存加速、高精準度的影像辨識並運用AI加速器以確保影像不丟失的全面監控等關鍵功能應用，並搭配簡單易懂的2D及3D可視化單一系統管理介面，可有效協助政府機關、校園、企業、健康醫療及銀行等場域即時監控需求。由於每個場域所需的性能與應用也不相同，必須考量到各應用端的操作環境，以打造更加順暢的服務接洽方案，目前雙方也已共同建構完整的自動化服務網站，提供企業用戶線上規劃監控系統儲存架構及快速影像分析客製需求。

在智慧監控市場持續蓬勃發展下，安圖斯科技以長遠策略性佈局投入這波浪潮，期盼運用過往所累積的實力，以及本次與積聚科技的跨界合作，持續累積資源整合經驗，並放眼海外通路市場，在未來也將持續推出更多的智慧方案服務；同時，安圖斯科技將持續與相關廠商夥伴深化合作關係，共同創造一個國際級的智慧監控服務平台。

人工智慧 開箱

延伸閱讀

陳吉仲保密說法不一 張善政：用同標準檢視有無抄襲

全球PC Q3出貨量年減15% 蘋果擠下宏碁重登第四大廠

宏碁推出標榜全球最輕盈的16吋OLED筆電Swift Edge 鎖定彈性辦公使用需求

宏碁Chromebook稱霸加拿大 8月市占達39％

相關新聞

美擴大輸中禁令 童子賢：貿易戰延伸 台商要小心處理

美國上周擴大對中國大陸晶片及設備出口限制，對此，玉山科技協會理事長暨和碩（4938）董事長童子賢今（12）日指出，這是美...

晶片供應鏈不可替代 王美花：陸發動侵略自己也會受害

經濟部長王美花11日在華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）參加研討會時表示，台灣半導體產業鏈由超過1000家廠商組成，...

中科園區前八月營業額年增15.4% 全年上看1.12兆元新高

中科管理局今(12)日召開「2022年1-8月營運成果暨發現中科之美攝影比賽頒獎典禮」，中科管理局長許茂新表示，今年前八...

從高爾夫球桿龍頭到IC載板廠都它客戶！彭双浪跨界賣服務：讓友達不只是面板廠

走進一座高爾夫球桿的製造廠，只見一根在產線上的球桿，瞬間被機器手臂「抓」去秤重，接著做360度旋轉，讓一旁的3D相機檢查瑕疵，並在瑕疵上做記號，這時候你才會看到一個人出現，將瑕疵之處用工具磨平。

美國科技管制再起 童子賢：是中美貿易戰延長賽升級版

美國商務部公布科技管制新措施，凡使用美國科技、應用於人工智慧（AI）、高效電腦（HPC）與超級電腦的晶片，都須先獲得許可...

中科今年前8月營業額增15.42% 全年上看1.1兆元新高

中科管理局今舉辦「2022年1至8月營運成果暨發現中科之美攝影比賽頒獎典禮。中科管理局長許茂新說，受惠後疫情時代消費反彈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。