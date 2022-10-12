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童子賢五大觀察看美輸中禁令 預告科技「脫鉤」還沒完

經濟日報／ 記者吳凱中／即時報導
玉山科技協會理事長暨和碩董事長童子賢。記者吳凱中／攝影
玉山科技協會理事長暨和碩董事長童子賢。記者吳凱中／攝影

美國上周擴大對中國大陸晶片及設備出口限制，對此，玉山科技協會理事長暨和碩（4938）董事長童子賢今（12）日提出五大觀察，他強調，這是中美貿易戰的延長賽與升級版，是美國推動科技產業落實到軟體硬體與服務供應鏈對大陸的進一步「脫鉤」，且還不會是最終的行動，只要中美兩國檯面下「版塊碰撞」持續摩擦，未來產業地震仍將持續發生。

針對最近美國政府對大陸科技管制，童子賢分析，一、這是2018年開始中美貿易戰的延長賽與升級版。二、這是美國推動在科技產業中，落實到軟體硬體與服務供應鏈對中國大陸的進一步「脫鉤」。

第三，童子賢認為，這是可預測的，這個進一步的脫鉤，還不會是最終的行動。因為檯面上的貿易戰、科技戰都是二個經濟強權檯面下「版塊碰撞」的地震。只要版塊繼續摩擦，未來地震仍將持續發生。

第四，天然地震與疫情是天災，當前的貿易抵制與科技管制則是國家力量的人為災情。第五，台灣一直是國際貿易與跨國科技產業合作的重要夥伴與優等生。而台灣在疫情期間在半導體與資通訊產品曾大放異彩，但是如今國際環境劇變，風險增加、挑戰變多。

童子賢強調，台灣產業必須謹慎的思考、規劃、應對。台灣科技產業有不同面向，在半導體、電動車、網通產品、電腦產品、智慧手機產品，各個領域有不同思考角度。但是不外思考客戶來源、市場去向、技術來源、合作對象，最後還要顧慮資本市場與製造基地。把上述因素思考一遍，台灣科技產業在變局中的決策，會若隱若現有些暫時答案。

童子賢分析，國際管制手段，可能帶來「人不盡其才」「物不盡其用」「貨不暢其流」的負面現象，基本上對經濟成長對科技發展不利。但當科技不再只是促進人民福祉、帶來舒適與效率。科技可能也被結合敏感的軍事、情報甚至對人民生活與自由的監控與管制。此時「管制」與檢討可能在所難免。在前蘇聯與美國對峙的冷戰年代，這種管制習以為常。但是台灣科技產業興起在後冷戰時代。這是台灣科技界所沒有面對過的狀況。

美國 童子賢 地震

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