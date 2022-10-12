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中科今年前8月營業額增15.42% 全年上看1.1兆元新高

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
中科管理局今舉辦2022年1至8月營運成果暨發現中科之美攝影比賽頒獎典禮。圖／中科管理局提供
中科管理局今舉辦2022年1至8月營運成果暨發現中科之美攝影比賽頒獎典禮。圖／中科管理局提供

中科管理局今舉辦「2022年1至8月營運成果暨發現中科之美攝影比賽頒獎典禮。中科管理局長許茂新說，受惠後疫情時代消費反彈、AIoT、5G及HPC等新興應用持續驅動半導體產業發展等因素帶動下，今年前8月中科營業額達7706.03億元，較去年同期6676.41億元成長15.42%，創歷年新高，已是「兆元園區」的中科，預估今年全營業額上看1.1兆元，較去年同期成長約8％。

許茂新說明，其中積體電路產業因5G、AI、車用電子及資料中心等需求持續增加，促使晶圓代工價格調漲，加上手機新機拉貨，營業額成長26.78 %，6502.94億元最高，占84.39%，光電產業848.84億元次之，約占11.02%，精密機械產業222.17億元，約占2.88%。

許茂新說，中科管理局長期致力於園區公共藝術及環境景觀的營造，今天同步舉辦「發現中科之美」2022在中科遇見公共藝術攝影比賽頒獎典禮，近800件作品參賽角逐，經專家評選選出首獎、銀獎、銅獎、12名佳作及20名特別獎，得獎作品在中科管理局1樓大廳展出，歡迎民眾觀賞，也可至中科管理局臉書粉專「中科新鮮事」欣賞。

「發現中科之美」首獎為張琨輝作品「夕照美景」，呈現后里園區公共藝術「飛躍AI-I」在夕陽餘暉下的不同樣貌；銀獎趙令級作品「水晶球」，展現台中園區公共藝術「流動連結」獨特的構圖意象與趣味；銅獎趙牧賢作品「黃金山脈」拍下結伴騎自行車穿越台中園區公共藝術「金色山脈」下的瞬間。

中科管理局今舉辦2022年1至8月營運成果暨發現中科之美攝影比賽頒獎典禮，得獎作品在中科管理局1樓大廳展出。圖／中科管理局提供
中科管理局今舉辦2022年1至8月營運成果暨發現中科之美攝影比賽頒獎典禮，得獎作品在中科管理局1樓大廳展出。圖／中科管理局提供

中科 公共藝術

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