美商務部強化對中限令 大陸伺服器需求恐面臨負成長

美國對中國大陸的禁令限制現已延伸打擊到HPC等領域如航太、車市以及軍工方面。TrendForce表示，就現階段而言，高階運算晶片的市場（包含CPU、GPU等）首當其衝，而提供相關存儲如DRAM，NAND Flash等的業者也面臨潛在的供應影響。目前不僅包含中國大陸境內業者，也延伸至相關的美系為主的供應商，其中仰賴高強度運算的伺服器領域業者將面臨較大的審視。

伺服器終端出貨方面，由於相關零組件供應商仍未得以確認中國大陸境內四大雲端服務供應商（CSP）Baidu、ByteDance、Alibaba、Tencent的服務是否涉及軍事用途，因此，在CSP簽署備忘錄承諾之前，零組件商對中國市場的出貨可能短暫遞延。但TrendForce認為，有鑒於目前CSP買方零組件庫存仍足夠，短期直接對全球伺服器市場出貨表現影響層面相對低，長期則視美國商務部規則演變而異。

而現階段因禁令受矚的兩家業者華為（Huawei）與中科曙光（Sugon），華為因先前已退出x86伺服器市場並轉為雲業務供應商，伺服器整機交付轉為其他國內OEM 與外包的算力承租，因此並未受到本次制裁影響。但中科曙光因先前CPU禁令而轉為向AMD取得授權國產化晶片，恐在此次禁令顯著受到影響，2022年中科曙光在整體伺服器市場的市占率約2.3%；占中國市場約8.5%。

TrendForce認為，未來仍不排除相關中系OEM也有伺服器產品可能轉介至政府的超算中心，包含Inspur、H3C與Lenovo等在未來也會面臨更仔細的檢驗，且倘若影響加劇，恐會直接衝擊中國大陸境內業者的產業鏈。雖目前商用伺服器雖未在直接管控清單裡，倘若未來美中摩擦持續延燒，不排除美國商務部將把更多潛在風險的中國伺服器OEM、CSP列入UVL 清單，如列入UVL清單後無法於60天內自證，仍會被歸入實體清單，最負面的情況將是未來中國境內伺服器需求走勢將是負成長。

由於本次禁令所管控的主要集中在HPC領域，中科曙光受影響最大的原因是伺服器代工均提供給政府部門，其中包含超級電腦、軍事航太、政府機房等。目前中國大陸有8個國家級超級計算中心，而座落於無錫中心的超級電腦正是中國自研晶片的重鎮，其中包含自研的神威太湖之光。伴隨著美國商務部仍不斷加強管控力度，未來中國超算技術與自研能力將會受到相對重大的打擊。