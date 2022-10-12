鴻海旗下鴻華先進MODEL T前進台南 今交付府城客運

鴻海（2317）旗下鴻華先進科技，今（12）日正式交付15部自主開發電動巴士MODEL T予台南府城客運，並於永華市政中心旁西側廣場舉行交車儀式。本次MODEL T交車儀式，由台南市長黃偉哲、鴻華先進科技總經理李秉彥，以及三地集團執行長暨府城客運總經理鍾育霖共同出席，期待以MODEL T的交車出發，攜手打造低碳公共運輸，持續推動百年府城的永續發展。

由鴻華先進打造的15部MODEL T，預計投入市區6、11、15路公車，為市民帶來安靜、平穩、舒適的乘車體驗，尤其MODEL T其簡約、具科技感的設計，未來將可望成為台南推動智慧城市，不可或缺的公共運輸工具。

黃偉哲表示，台南市有策略地推動低碳淨零工作，交通部門更全力配合國家「2030年市區公車全面電動化」政策，不但早在101年就率全國之先通過「低碳城市自治條例」，除了爭取交通部公路總局補助之外，市府亦額外加碼補助業者購買電動公車，自109年起原則不再補助公車業者購買柴油車。

李秉彥指出，這次快速地完成15輛MODEL T的量產，充分展現了鴻華在電動巴士平台模組化、供應鏈管理和高效率生產的優勢；鴻華先進很榮幸能和三地集團、府城客運合作，為台南市打造低碳運輸環境，未來亦將配合國家淨零碳排政策，推動台灣永續發展。

鍾育霖表示，府城客運引進15輛MODEL T，讓台南成為第一個MODEL T電動巴士最多的城市，另三地集團旗下北基國際（TWSE：8927）轉投資之子公司「三地能源」也已取得鴻華電動巴士的經銷權，將整合集團客運系統和電動車充電服務品牌「特爾電力」充電設施佈局優勢，逐步為台灣打造更完整、堅實的電動車產業。

本次15輛MODEL T電動公車預計配置於台南市區公車6路、11路、15路，沿線涵蓋東區、南區、北區、中西區、安平區、安南區、永康區、仁德區等，串聯車站、醫院、學校、觀光等主要節點，使具有簡約、科技感的MODEL T穿梭在台南百年古城，創造出台南獨有的運輸新美學。