鴻海電動巴士Model T 今日交車台南客運

鴻海科技集團旗下鴻華先進科技，今正式交付15部自主開發電動巴士MODEL T予台南府城客運，預計投入市區6、11、15路公車，將會是台南推動智慧城市，不可或缺的公共運輸工具。

今天的交車儀式選在永華市政中心旁西側廣場舉行，由台南市長黃偉哲、鴻華先進科技總經理李秉彥，以及三地集團執行長暨府城客運總經理鍾育霖共同出席，期待以MODEL T的交車出發，攜手打造低碳公共運輸。

黃偉哲表示，台南市有策略地推動低碳淨零工作，交通部門更全力配合國家2030年市區公車全面電動化政策，不但早在2012年就率先通過低碳城市自治條例，除了爭取交通部公路總局補助之外，市府亦額外加碼補助業者購買電動公車，自2020年起，原則不再補助公車業者購買柴油車。

李秉彥指出，這次快速地完成15輛MODEL T的量產，充分展現了鴻華在電動巴士平台模組化、供應鏈管理和高效率生產的優勢，鴻華先進很榮幸能和三地集團、府城客運合作，為台南市打造低碳運輸環境，未來亦將配合國家淨零碳排政策，推動台灣永續發展。

府城客運引進15輛MODEL T，讓台南成為第一個MODEL T電動巴士最多的城市；鍾育霖也表示，三地集團旗下三地能源也已取得鴻華電動巴士經銷權，將整合集團客運系統和電動車充電服務品牌特爾電力，逐步為台灣打造更完整、堅實的電動車產業。

MODEL T本次交車的15輛電動公車，預計配置於台南市區公車6路、11路、15路，沿線涵蓋東區、南區、北區、中西區、安平區、安南區、永康區、仁德區等，串聯車站、醫院、學校、觀光等主要節點。

除了MODEL T之外，鴻海近期也陸續釋出MODEL V、MODEL B以及量產版MODEL C全新電動車預告片，預計將於10月18日鴻海科技日正式亮相。