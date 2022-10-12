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獨／疫苗採購封存30年…審計部報告曝光 指「應公開採購執行情形」

美國禁令影響超算中心GPU 該領域占中國GPU比重達30%

經濟日報／ 記者蕭君暉／即時報導

美國對中國大陸的禁令限制現已延伸打擊到HPC等領域如航太、車市以及軍工方面。TrendForce表示，就現階段而言，高階運算晶片的市場（包含CPUGPU等）首當其衝，而提供相關存儲如DRAM，NAND Flash等的業者也面臨潛在的供應影響。目前不僅包含中國大陸境內業者，也延伸至相關的美系為主的供應商，其中仰賴高強度運算的伺服器領域業者將面臨較大的審視。

在GPU、CPU領域方面，目前使用高階顯卡的業者主要集中在HPC領域，若以CSP而言，中國大陸業者以Alibaba、Baidu的使用量最具規模，這些CSP業者的用量占中國GPU用量的市場比重高達60%。在先前8月底禁令以前，中國CSP業者在採購前就已需要遞出購貨申請，但禁令之後則直接無法申請，但以目前買方手上庫存水位仍高、通路貨源充足的前提下，因此預估至2023上半年需求都不會有影響。但長期卻備受挑戰，由於此次禁令是明確禁止HPC等超算中心用途，故TrendForce評估將會直接影響超算中心所使用的GPU server，該領域亦占中國GPU市場的比重高達30%。

晶片算力管制部分，本次新增ECCNs 3A090、4A090，其中所述的TOPS計算出的處理性能合計4,800（含）以上算力的晶片將遭限制。GPU通常直接用來輔助執行複雜的運算，基本上輝達（NVIDIA）的A100 PCIe Gen4版本、超微（AMD）MI250 OAM Module版本皆超出4,800的限制，在未來的高算力新產品會受限的情況下，將打擊中國伺服器加速運算的發展。

不過，伺服器CPU 大多數產品算力普遍低於禁令規範的條文，唯天津海光等中國國產晶片恐會面臨直接限縮，其餘如英特爾（Intel）、超微伺服器一般類別的CPU將不會受此禁令規範。現階段英特爾、超微將會與各中國大陸相關業者簽署備忘錄，確保相關產品不能用於軍用、超算領域才能對其出貨。以現今伺服器 CPU來說，常用的Intel Ice Lake CPU系列算力皆未達限制之範圍。

GPU CPU

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