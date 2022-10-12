美強化對中限令 陸境內伺服器需求恐面臨負成長

美國對中國的禁令限制現已延伸打擊到HPC等領域如航太、車市以及軍工方面。TrendForce表示，就現階段而言，高階運算晶片的市場（包含CPU、GPU等）首當其衝，而提供相關存儲如DRAM，NAND Flash等的業者也面臨潛在的供應影響。目前不僅包含中國大陸境內業者，也延伸至相關的美系為主的供應商，其中仰賴高強度運算的伺服器領域業者將面臨較大的審視。

伺服器終端出貨方面，由於相關零組件供應商仍未得以確認中國境內四大雲端服務供應商（CSP）Baidu、ByteDance、Alibaba、Tencent的服務是否涉及軍事用途，因此在CSP簽署備忘錄承諾之前，零組件商對中國市場的出貨可能短暫遞延。但TrendForce認為，有鑒於目前CSP買方零組件庫存仍足夠，短期直接對全球伺服器市場出貨表現影響層面相對低，長期則視美國商務部規則演變而異。

而現階段因禁令受矚的兩家業者華為與中科曙光，華為因先前已退出x86伺服器市場並轉為雲業務供應商，伺服器整機交付轉為其他國內OEM 與外包的算力承租，因此並未受到本次制裁影響。但中科曙光因先前CPU禁令而轉為向AMD取得授權國產化晶片，恐在此次禁令顯著受到影響，2022年中科曙光在整體伺服器市場的市占率約2.3%；占中國市場約8.5%。

TrendForce認為，未來仍不排除相關中系OEM也有伺服器產品可能轉介至政府的超算中心，包含Inspur、H3C與Lenovo等在未來也會面臨更仔細的檢驗，且倘若影響加劇，恐會直接衝擊中國大陸境內業者的產業鏈。雖目前商用伺服器雖未在直接管控清單裡，倘若未來美中摩擦持續延燒，不排除美國商務部將把更多潛在風險的中國伺服器OEM、CSP列入UVL 清單，如列入UVL清單後無法於60天內自證，仍會被歸入實體清單，最負面的情況將是未來中國境內伺服器需求走勢將是負成長。

由於本次禁令所管控的主要集中在HPC領域，中科曙光受影響最大的原因是伺服器代工均提供給政府部門，其中包含超級電腦、軍事航太、政府機房等。目前中國大陸有8個國家級超級計算中心，而座落於無錫中心的超級電腦正是中國自研晶片的重鎮，其中包含自研的神威太湖之光。伴隨著美國商務部仍不斷加強管控力度，未來中國超算技術與自研能力將會受到相對重大的打擊。