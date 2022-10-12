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獨／疫苗採購封存30年…審計部報告曝光 指「應公開採購執行情形」

恩智浦：第二代RFCMOS雷達收發器系列已投入生產

經濟日報／ 記者林思宇／即時報導

恩智浦半導體（NXP Semiconductors N.V.; NASDAQ：NXPI）宣佈第二代RFCMOS雷達收發器系列已投入生產。TEF82xx是經過市場驗證TEF810x的新一代產品，TEF810x久經市場考驗，出貨量已達數千萬台。

恩智浦表示，TEF82xx針對快速線性調頻脈衝（chirp）調製進行最佳化，支援短距、中距和長距雷達應用，包括級聯高解析度成像雷達。該裝置針對關鍵安全應用支援360度感測，包括自動緊急煞車、主動車距控制巡航、盲點監控、橫向交通警告和自動停車。

恩智浦表示，在經典乘用車的ADAS功能以及交通行動服務（Mobility as a Service；MaaS）應用中，雷達逐漸成為安全使用案例的關鍵感測模態（modality）。在實現全自動駕駛的過程中，要求更嚴苛的使用案例需要更高的射頻效能，才能在超過300m的距離外「看得」更遠，以低至亞度角（sub-degree）級別的更高解析度實現較小物體的準確檢測、區分和分類。

恩智浦表示，TEF82xx雷達收發器能夠完全滿足以上要求。恩智浦具擴展性S32R雷達處理器系列與恩智浦TEF82xx RFCMOS雷達收發器相結合，可提供高角度解析度、強大處理能力和廣泛感測範圍，這是量產成像雷達解決方案必需的特性。

恩智浦半導體副總裁暨ADAS總經理Steffen Spannagel表示，高效能成像雷達應用需要4個恩智浦TEF82xx雷達收發器級聯及高效能S32R45處理器，協助OEM以亞度方位角和俯仰角解析度實現300m甚至更遠距離的感測。恩智浦已有領先客戶以TEF82xx為基礎，進入最終雷達模組認證階段，並計畫於今年底之前開始量產，數家汽車OEM計畫於23/24年推出相應車型。

恩智浦 半導體

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