府城客運採購15輛Model T電動巴士 今完成交車

遊台南也能搭到鴻海（2317）Model T電動巴士！三地集團旗下「府城客運」日前向鴻海集團旗下鴻華先進採購15輛Model T電動巴士，今 (12)日在台南市市長黃偉哲和各局處長官見證下完成交車，第1輛車日前已完成5路線試營運，預計最快年底前全數上路，屆時，台南市將成為Model T 電動巴士最多的城市。

三地集團積極實踐永續經營，為大眾打造美好生活無所不在。為響應行政院 2030 年市區公車全面電動化政策，旗下高雄客運、嘉義客運、台南府城客運、以及台東普悠馬客運，約780輛車子，具有豐富的路線和營運經驗，已規劃逐步更換為電動巴士;。

今年三月初甫引進全台首輛Model T加入高雄客運營運車隊，今日再交付府城客運的15輛MODEL T也預計在年底前完成啟用，期望發揮企業影響力，朝2050年淨零碳邁進，與全球共同承擔減碳義務。

除了上述的客運載體陸續汰換成電動巴士外，三地集團旗下北基國際 ( 8927）轉投資之子公司「三地能源」已取得鴻華Model T電動巴士的獨家經銷權，並結合旗下「特爾電力」環島高速電動車充電服務品牌，強強聯手為客運業者提供多元且完善的電動巴士充電配套方案，不僅單單銷售電動巴士、亦涵蓋電巴充電站建置、到EMS 雲端管理，以一條龍服務優勢成功解決電動巴士營運商痛點，因此，在短短幾個月，取得近150輛電巴銷售佳績，而電巴銷售搭配充電樁建置，也成為「特爾電力」發展的另一項重要佈局。

公車電動化勢在必行，在未來的電動巴士總站內，需廣設充電樁因應，因此客運經營業者需有智能充電樁管理外，亦需搭配儲能系統確保電力能穩定供應。而儲能系統對於電池有強勁需求，鴻海位於高雄的電池芯試量產中心，預計在2024年第1季進入量產

此外，集團旗下三地能源切入儲能服務，已經有一番成績，已取得245MW建置許可將逐步達陣，三地集團執行長暨府城客運總經理鍾育霖樂觀期許，相信和鴻海集團將在新能源推動上的會有更密切的合作。

府城客運的15輛Model T，未來將配置在6路、11路、15路，涵蓋東區、南區、北區、中西區、安平區、安南區、永康區、仁德區等，串聯車站、醫院、學校、觀光等主要節點。民眾如想嚐鮮，可利用大台南公車網站或APP，找到Model T的即時位置，搶先上車體驗。