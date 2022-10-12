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Google Cloud布局Web3 開放加密貨幣購買雲端服務

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

Google Cloud今年Next '22大會分享了對未來雲端運算的願景，發表全新產品，協助跨機構的使用者。 Google Cloud台灣總經理謝良承在官方部落格上指出，Google Cloud積極擴展強大的資料雲端建設與服務，確保客戶可以利用各種來源的資料，適用任何存儲格式和分析方式，同時涵蓋所有客戶選用的雲端供應商和平台。Google Cloud創新產品橫跨四個不同的關鍵領域：資料雲端、開放式基礎架構、雲端協作和值得信賴的雲端。

值得注意的是，雖然加密貨幣近來重挫，但Web3、區塊鏈技術趨勢仍是科技大廠重要的關注點，Google宣布與Coinbase合作，開放以特定加密貨幣購買雲端服務

Google Cloud Next '22大會今年主打可擴充、安全、開放的基礎設施，今年也宣布一系列基礎架構和遷移更新。在擴大市場布局方面，今年已經宣布 4個雲端區域投資，今天再正式宣布推出5個全新的Google Cloud 雲端區域，包含奧地利、希臘、挪威、南非和瑞典等。目前Google共有48個營運中或已宣布的雲端區域，提供200多個國家與地區的企業服務。

另外，Google Cloud強化基礎建設，正推出全新C3機器系列，搭載第四代英特爾 Xeon 可擴充處理器和 Google 自訂的英特爾基礎架構處理器（Infrastructure Processing Unit，IPU），支援高性能運算和資料密集型工作負載。

為協助客戶實現上雲旅程，Google推出Dual Run 和遷移中心，Dual Run 能協助消除將 20 多年前的大型主機遷移到雲端時最常見的障礙。新的遷移中心將評估、規畫、遷移和現代化工具集中在同一位置，因此組織可以更快速完成遷移旅程。

Google Cloud也宣布推出OpenXLA 計畫，這是一個由 Google、AMD、ARM、英特爾、Meta 和 NVIDIA 共同開發的機器學習技術開放原始碼生態系統。解決限制創新發展的孤立工具與資源，加快研究和生產創造適合的條件。

Google Cloud著重對Web3 生態系統的助力，因世界上許多最大的交易所都使用Google Cloud為開放的加密貨幣交易市場帶來規模和速度。為了進一步推動這項工作，Google Cloud宣布和使用建構進階交易和資料服務的客戶Coinbase 宣布新合作夥伴關係，允許特定客戶透過使用Coinbase Commerce以特定的加密貨幣購買雲端服務。這是繼近期和 Nansen、BNB Chain、Sky Mavis 以及 NEAR Protocol 有關 Web3 聲明的另一則公告。Google也是第一家開放以加密貨幣購買雲端服務的全球雲端服務業者。

雲端服務 Google Google Cloud

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