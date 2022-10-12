美阻大陸記憶體發展 南亞科股價領漲近6％
美國發動的新一波晶片戰爭，市場認為，在 DRAM 部分將限制在 18nm 製程(含)以下設備需審查後才能進口，將會大幅限制或遞延中國 DRAM 未來持續發展。台廠因此受惠，今（12）日股價在南亞科（2408）領漲下，記憶體族群股價成為台股亮點。
調研機構集邦科技（TrendForce）指出，CXMT 坐擁中國境內最大中系記憶體市占，自 2Q22 起，該公司致力於 19nm 製程跨入 17nm 製程；雖然該禁令發布前已加速購買未來所需機台，但數量上仍顯不足。加上 CXMT 仍持續興建新廠房，其中含合肥 Phase2 以及與 SMIC 商談中的 SMBC (中芯京城)，後續都會面臨設備取得的難題。
設備買不到就難以製造，巧婦難為無米之炊。原本市場擔心中國記憶體紅色供應鏈崛起，威脅台廠，如今遭美限制，發展受限，美光、三星、ＳＫ海力士及台廠南亞科、華邦電（2344）等都會受惠。
南亞科今日股價開高走高，最高到53元，終場收在52.7元，上漲2.95元，漲幅5.93%；群聯（8299）終場上漲21.5元，收在311元，站上300元大關，漲幅逾7%。
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