仁寶旗下神寶醫資 舉辦智能運動地墊樂齡競賽

「新現代五項科技運動會」今年首度納入「全國大專運動會」成為科技運動測試賽，數位發展部產業發展署結合教育部體育署及國立體育大學等跨部會資源，並由資策會整合台灣運動科技能量，建立新型態的科技運動平台。今(12)日上午特別於台北市中正運動中心舉辦「Stampede 智能運動地墊樂齡競賽」，此項目為新現代五項科技運動會敏捷力項目代表。

新現代五項科技運動是以現代五項運動作為基礎，增加新興科技元素進行科技運動競賽的項目，為此台北市中正運動中心與神寶醫資共同舉辦首場「Stampede 智能運動地墊樂齡競賽」，邀請平時固定在運動中心上課的長輩作為本次活動的挑戰選手，由中正區林聰明區長及台北市中正運動中心執行長高小雅帶領，並特邀中正區31位里鄰長一同共襄盛舉。

神寶醫資所開發的此款智能運動地墊，不僅能做專項運動訓練來衡量個人運動成效，還能透過多機連線進行同儕間的比賽較勁。在數位發展部產業發展署委託資策會輔導及新五項科技運動會推廣下，神寶醫資Stampede智能運動地墊除應用在運動中心、健身房外，近年來深受各族群喜愛，透過聲光效果與競技遊戲提升使用者興趣，搭配豐富的訓練模式，提供適合全年齡的運動娛樂平台，並積極拓展海外市場，期望將台灣在運動科技上的研發生產優勢推廣至更多國家。

運動科技結合科學化訓練能讓選手們更加精確的掌握自身狀態、訓練進度，進而擬定更有效率的訓練套餐，對於專業選手提升成績是相當重要的，台灣目前總計超過50多個運動中心、健身房、各級學校均已經開始導入智能化運動訓練。

神寶醫資范瑋益總監指出，Stampede智能運動地墊可以應用在各年齡層的體適能訓練，不同族群與不同年齡的使用者們藉由智能化運動設備搭配不同各類型的訓練模式，藉以培養健康運動觀念，提升生活品質。使用者能依照使用族群不同來調整訓練的強度、訓練的模式，並且可以自行編輯訓練內容進行客製化訓練、團課訓練。使用者可以自行定義地墊的發亮、滅以及數字踩踏的順序，使用者能利用編輯訓練的功能創造課程，將課程的豐富度無限大。