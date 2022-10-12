美擴大輸中禁令 童子賢：貿易戰延伸 台商要小心處理

美國上周擴大對中國大陸晶片及設備出口限制，對此，玉山科技協會理事長暨和碩（4938）董事長童子賢今（12）日指出，這是美中貿易戰的延長版，也是一個布局更細膩的版本，「常言兩大中間難為小」，台灣的企業韌性很強，但當兩大經濟體碰撞時，就會產生很多事情，台商要小心處理。

童子賢今日以玉山科技協會理事長身分出席2022玉山安永科技論壇「邁向數位轉型與智慧化之後，台灣企業資安應變管理與布局關鍵。」

針對美國擴大對大陸晶片及設備出口限制，童子賢回應，這是美中貿易戰的延長版，也是一個布局更細膩的版本，格局仍是目前全球經濟兩大力量，板塊在互相推擠，在推擠的過程中，其實科技戰不只是科技戰、貿易戰不只是貿易戰，已經是國家板塊在競賽跟推擠。

童子賢表示，台灣資訊產業其實本來是全球好夥伴，但當兩大經濟體碰撞時，就會產生很多事情，自己要小心處理面對。

至於台商要如何避免刺激中美兩大陣營，童子賢說，「常言兩大中間難為小」，但是台灣的企業韌性很強，自己曾提到就算沒有這些碰撞跟擠壓，過去幾年台商製造基地以往很大比例集中在大陸，但目前大陸人口老年化、青年就業人員很難招募、工資也高漲及環保法規越趨嚴謹，本來在還沒發生中美貿易戰之前，這些因素微妙影響製造業全球布局。

童子賢認為，所以外界看到過去十年來科技業在往東南亞、墨西哥、東歐發展，現在加上美中貿易戰推波助瀾，相信對全球布局會有相當影響，結構會改變。