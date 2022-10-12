德國塑橡膠展19日登場 中經社扮商機橋樑

國際指標大展「德國杜塞道夫國際塑膠展」（K Show），將在19日杜塞爾多夫國際展覽中心開幕，睽違3年後有望疫後時期替產業注入強心劑。

K Show為全球最大的塑橡膠機械專業展會，而根據主辦方的數據，在2019年看上約224,000來自168國的參觀者前往參展，包含義大利、荷蘭、印度、土耳其、中國、美國、日本、巴西、俄羅斯等國家。參展商方面，K Show則吸引超過3,300家廠商使用總計177,000 m²的展會空間，廠商來自的國家/地區也非常多元，包括法國、德國、印度、義大利、韓國、瑞士、台灣、土耳其、中國等。

展會重要媒體夥伴經濟日報（中經社）將在攤位號Hall 16 / C18向產業專業買主招手，提供現場買主索取中經社今年最新一期的《台灣機械指南》（Taiwan Machinery）產業雜誌與《中東中亞專輯》 實體冊子。買主也能在中經社攤位上填寫即時媒合服務卡，移除地理距離與時差限制，快速接觸到台灣的優質機械供應商。

今年前往K Show的優質廠商有供應塑膠押出機的光興塑膠機械（攤位號Hall 16 / C18）、側粉碎回收製粒生產線的誠玉開發機械（攤位號Hall 13 / D34）、水冷式塑膠廢料再生機的一億機器廠（攤位號 Hall 12 / F14-01）、三層押出共擠吹袋機的鳳記國際機械（攤位號 Hall 12 / E54），以及刀帶式片皮機（bandknife splitting machine）的添聖機械（攤位號 Hall 4 / C47）等近百家台灣參展商。

塑橡膠產業在台灣有長達50多年的歷史，且整體產業已經從進口替代轉為完整的供應鏈，具有規模效益的產業聚落。不過，近幾年因為終端消費者的環保意識逐漸成熟，再加上全球暖化促使各國政府和企業必須更嚴謹實現淨零碳排的承諾，使得塑橡膠廠商面臨不得不重視數位轉型的趨勢。

因此，在今年K Show四大展品範圍中，除了原輔材料、機械設備，以及半成品、技術零件、強化塑料製品，第四大項目的「服務、研究、科學」也看到多元的服務的亮相，例如軟硬體解決方案。

為能達成淨零碳排目標，塑橡膠廠商勢必需要利用智慧化設備來強化製造效率、減少成本和強化能源循環的應用。透過智慧化設備進而建立數據資料庫，廠商便有各種數據應用的基礎，進而將淨零碳排的附加價值延伸至整個供應鏈中。（趙莛宇）