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崇越Q3再創高連七季改寫紀錄 半導體材料銷售暢旺

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

崇越科技（5434）日前公布9月合併營收達45.4億元，年增21.9%；累計營收為396億元，與去年同期相比增加28.2%。崇越今（12）日指出，季營收已接連7季攻頂，第三季營收為137.9億元，季增4.3%，與去年同期相比，大幅成長25.5%。

崇越說明，季營收已接連7季攻頂，第三季營收為137.9億元，季增4.3%，與去年同期相比，大幅成長25.5%。受惠半導體材料銷售暢旺，以及環保工程依完工比例進入下半年入帳高峰，將持續挹注成長動能，全年營收將穩定維持雙位數成長，有望再創新的里程碑。

崇越整合需求銷售半導體、LCD、光電等產業之精密材料、零組件及設備外，亦提供環保綠能系統規劃服務。營業比重上，半導體材料暨電子材料銷售佔比約八成，環保工程逾一成，餘為太陽能與廠務系統工程等。近年崇越科技將業務觸角擴及民生食品、健康樂活等產業，以全方位鏈結與整合實力，持續擴大集團規模。

營收 半導體

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