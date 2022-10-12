崇越Q3再創高連七季改寫紀錄 半導體材料銷售暢旺

走進一座高爾夫球桿的製造廠，只見一根在產線上的球桿，瞬間被機器手臂「抓」去秤重，接著做360度旋轉，讓一旁的3D相機檢查瑕疵，並在瑕疵上做記號，這時候你才會看到一個人出現，將瑕疵之處用工具磨平。

2022-10-12 13:20