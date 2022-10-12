宏達電攜手e&阿聯酋集團 共創元宇宙世界

智慧型手機暨虛擬實境平台HTC（宏達電）旗下致力於發展元宇宙生態系VIVERSE團隊宣布，攜手e&（前身為 Etisalat Group，阿聯酋電信集團）展開全方位合作，透過VIVERSE頂尖技術創建「e&元宇宙及解決方案」（e& Universe）。這標誌著元宇宙發展史上革命性的一刻，e&和 VIVERSE 即將為消費者帶來無限可能的元宇宙世界，享受前所未有的豐富體驗。

e&與HTC於GITEX Global 2022展覽上舉行簽約儀式，宣示雙方在元宇宙生態系上締結長期合作夥伴關係，由e& etisalat總經理Masood M Sharif Mahmood、e& etisalat客戶長Khaled ElKouly以及VIVERSE總經理林俊吳代表簽署此一重要的合作關係。

e&展開此革命性計劃，旨在透過新一代技術提升客戶嶄新體驗並以數位方式賦能社會。 e&元宇宙（e& Universe）為用戶提供廣泛的創新體驗，涵括娛樂、教育、生產力及休閒生活等範疇。

e&元宇宙（e& Universe）於GITEX 2022上首度展示兩項使用場景。 首先，帶領觀眾進入一個超現代未來場館，提供活動現場的參觀者及無法到現場的線上觀眾透過包含手機、平板、PC 和VR設備在內的各種設備登錄，進入虛擬展覽會場進行互動與探索。

除提供全方位虛擬參觀展覽的可能性外，e&元宇宙（e& Universe）同步展示虛擬世界中的時尚個人空間。用戶可透過個人的創作或收集而來的藝術品進行空間佈置，更能聚在一起觀看體育賽事或電影以及舉辦各式社交活動。 憑藉著VIVERSE頂尖技術，可輕鬆創建身歷其境的社交體驗，並在各種設備上運行，同時帶來令人驚豔的畫面表現，以及安全無虞的沉浸體驗。