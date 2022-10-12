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美對中祭晶片管制狠招 龔明鑫：台廠的訂單一定要調整

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

美對中祭晶片管制狠招，立法院經委會立委陳明文今（12）日關切，台灣半導體大廠恐受到衝擊，更已造成台股慘跌。國發會主委龔明鑫表示，台廠的訂單一定要調整，低階製程的產品賣到中國大陸還好，並沒有禁令，屬於高階製程的產品，就必須把訂單調整到其他國家。

立法院經濟委員會今邀請國發會主委龔明鑫報告業務概況，立委關切科技鎖喉戰，美國全面圍堵高階晶片銷往中國大陸，這項半導體禁令肯定會影響台灣，立委陳明文質詢指出，國發會是台積電（2330）大股東怎麼看？還是只聽美國大老闆的話？

對此，龔明鑫答詢表示，「我們會儘量儘快來因應，但短期間訂單的調整，對台灣廠商來講，是免不了的」。

此外，針對美對中的晶片管制已造成股市大跌一事，龔明鑫表示，台灣科技股比重高，且與美國的那斯達克綜合指數和費城半導體指數連動高，加上這次美對中的晶片管制範圍確實比較大，從材料、設備、產品、人員都受到限制和管制。因此，訂單調整是難免的。

晶片 龔明鑫

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