三指標搭建資產保護傘 法人推這類美國投資等級債

美國9月製造業PMI下滑至50.9，瀕臨榮枯分界線，市場期盼聯準會升息步伐緩和，加上美國8月職位空缺數降至14個月低點，顯示勞動力需求放緩跡象，也重燃聯準會轉向更溫和升息的希望。法人分析，目前升息循環與市場震盪的投資環境下，投資首重「穩健」，建議投資人可關注信評高、收益率相對高且波動較低的美國投資等級債，或透過相關基金配置，強化資產抗震性。

回顧歷史數據，美國投資等級債經得起升息循環考驗。由於在升息階段，債券價格通常會受到壓抑，根據Bloomberg資料顯示，觀察美國投資等級債相關指數，如彭博巴克萊美國投資等級公司債指數，可發現在過去2004年與2015年兩次升息逆風之際，各階段之美國投資等級債年化報酬率分別為2.97%、5.17%，依舊維持正回報，顯示美國投資等級債抗震特性，有助提供資產抵禦波動的能力。

以全球科技巨擘蘋果公司（Apple）為例，根據信評公司Moody’s資料，蘋果公司債評級為Aaa，Bloomberg顯示，2021年蘋果公司債收益率約在1%~2%之間，但根據近期數據可發現，截至今年9月30日，蘋果公司債收益率已達4.67%，極具投資吸引力，同期可觀察到，蘋果近一季獲利動能強勁，每股盈餘（EPS）達6.02美元，與去年同期相比成長18%，企業表現穩健，有機會兼顧收益與成長。

國泰美國優質債券基金經理人鄭易芸分析，今年以來美國聯準會升息快速且幅度大，面對市場震盪，投資得先求「穩」，建議可鎖定美國企業所發行之公司債，主因美國國家實力受益於結構性的優勢，包括經濟規模大、人均收入高與充滿競爭力的商業環境，其具有世界領先的儲備貨幣美元及卓越的融資靈活性，穩健表現適合目前的投資環境。

此外，美國投資等級債因與股市相關性低，在掌握收益機會的同時，還有助於調和整體資產的波動度，亦可作為核心資產配置的一環。近期美國優質債券收益率大幅攀升，根據Bloomberg資料，截至9月30日，彭博巴克萊美國投資等級公司債指數其收益率已達5.69%，創下近13年新高，深具吸引力，同時隨著年底聯準會升息步伐有望緩和，將有利全球債市落底回穩，美國投資等級債資本利得空間逐漸浮現。