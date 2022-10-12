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金士頓旗下Kingston FURY推出支援AMD平台超頻記憶體

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
金士頓推出Kingston FURY Beast DDR5 AM5記憶體系列，專為AMD全新AM5平台進行優化、並支援AMD EXPO記憶體超頻技術。圖/金士頓提供
金士頓推出Kingston FURY Beast DDR5 AM5記憶體系列，專為AMD全新AM5平台進行優化、並支援AMD EXPO記憶體超頻技術。圖/金士頓提供

全球記憶體與儲存領導品牌金士頓旗下的電競品牌Kingston FURY，今日宣布推出Kingston FURY Beast DDR5 AM5記憶體系列，專為AMD全新AM5平台進行優化、並支援AMD EXPO記憶體超頻技術，有助電腦遊戲玩家提升體驗。

Kingston FURY Beast DDR5 AM5相較於前一代DDR4標準，資料傳輸率與省電效率雙重升級，加倍的頻寬創造更即時的體驗，提供次世代電腦平台極高的速度與穩定性，無論是遊戲特效全開、進行4K串流直播、製作大型動畫或者 3D 渲染，Kingston FURY Beast DDR5 AM5 記憶體都能將全新AM5平台效能完整釋放，不僅經AMD與多家主機板品牌認證，更擁有獨特的散熱片設計與RGB燈光效果。

金士頓表示將透過全新Kingston FURY Beast DDR5 AM5記憶體的問世，讓產品陣容更完備，並進一步強化蟬聯19年記憶體市占第一的領導地位。

記憶體 AMD

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