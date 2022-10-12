晶心科RISC-V IP獲半導體大廠瑞薩導入

晶心科（6533）今天宣布國際知名的先進半導體解決方案供應商—瑞薩電子公司，其新型RISC-V特定應用標準產品微控制器( ASSP MCU) G020，採用晶心科技入門級RISC-V核心作為計算引擎。

晶心科表示，此CPU矽智財（ IP）產品是基於晶心科技AndeStar第五代之RISC-V架構，可提供嵌入式應用產品非常需要的易配置、低功耗、高性能和小晶片面積等優勢。此外， 晶心獨家的CoDense擴充指令集可額外提供節省快閃記憶體的功能。

晶心科技執行長林志明表示，瑞薩R9A02G020 特定應用標準產品微控制器(MCU ASSP)，將晶心科技入門級RISC-V處理器核心併入其設計，為系統設計人員構建馬達控制系統解決方案增加了極大的靈活性。

他強調，極精簡、低功耗和高效能的RISC-V核心，同時提供SoC整合設計多種接口。它領先同業的性能數據為3.95 CoreMark/MHz 和1.80 DMIPS/MHz，適用於多種嵌入式應用產品。