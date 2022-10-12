Quest Pro問世 Meta公布多項合作夥伴服務計畫

Meta在今（12）日凌晨的Meta Connect 2022發表最新VR （虛擬實境）頭戴式裝置Quest Pro，強調創新功能，包括強大 MR（Mixed Reality）體驗的高解析度感應器、清晰視覺效果的LCD顯示器，以及眼球追蹤與自然臉部表情（Natural Facial Expressions）幫助大家的虛擬替身（Avatar）在VR中更自然地在虛擬世界中反映出各種變化。

Quest Pro 將於10月25日起在全球22個市場販售，台灣售價為1,649.99美元，包含頭戴式裝置、Meta Quest Touch Pro控制器、筆尖套、局部遮光罩與充電座。

Meta執行長祖克柏表示，VR 裝置將有助於開創未來的運算平台，就像筆記型電腦與平板電腦將無所不在，在日常生活中更廣泛應用VR 裝置連結到虛擬世界。

Meta去年喊出元宇宙口號，透過VR 頭戴式裝置串聯手機、筆記型電腦與桌上型電腦，甚至是目前還未出現的設備。並在今天的Connect 大會上，展示Meta Horizon Worlds拓展至其他平台。工作元宇宙是Meta關注的議題，Meta宣布在未來幾個月內分享 Meta Horizon Workrooms 多項重大更新。首先未來將很快可以透過 Zoom 加入 Workrooms，可在線上會議中展開分組討論，讓大家在同一個線上會議中，從大型的簡報分享順利地轉至小型分組討論。非常促進對話與腦力激盪。

微軟執行長Satya Nadella也宣布，Xbox Cloud Gaming (Beta) 即將登陸 Quest Store。以及新版的Microsoft Teams將應用VR。近期將可直接從Meta Horizon Workrooms 中加入Teams 會議，VR原生版本的 Teams 將讓微軟超越在2D 螢幕上的協作方式。Teams VR 也將導入Meta Avatars，可在其中展示自己的虛擬替身。

Meta宣布多項內容、社交、健康計畫，明年將開始與 NBCUniversal 進行長期合作，將具指標意義的喜劇與驚悚體驗帶入元宇宙中。《我們的辦公室》（The Office） 、Blumhouse、Universal Monsters 與《萬聖節驚魂夜》將出現在 Meta Horizon Worlds 中，讓大家運用 VR 以前所未有的方式觀賞，明年串流App Peacock將上架到Quest後，可看更多 NBCUniversal 節目。

Meta也與YouTube VR 團隊合作新展開社交創新。YouTube 將更像是 Quest 上的共享體驗。若大家在Horizon Home 中與朋友相聚，將很快地找到 YouTube 並一起觀賞影片，就如同大家實體聚在一起看片。另外，Meta 的合作夥伴索尼互動娛樂與漫威娛樂宣布《漫威鋼鐵人 VR 》將於 11 月 3 日上架Quest 2。

VR健身一直是Meta推動的項目，在 Connect 大會上，Meta 宣布今年即將推出的幾款新產品與其更新。Meta首度推出健身套件 Quest 2 Active Pack，10月25日起也以69.99 美元的價格發售配件組包含一個新的可用於頭戴式裝置的可擦拭臉部靠墊、一套額外的腕帶與全新可調整的指關節帶，可以進行虛擬的運動。Meta也推出 Made for Meta 計劃，前身為 Oculus Ready，與幾家主要的硬體製造商合作，明年開始將為Quest提供更多配件。

針對健身，Meta還將推出下半身的訓練模式，10月下旬，Flow 、拳擊鍛煉與其他全身訓練內容將陸續上線。今年秋季還有新的健身API 測試版，讓特定的開發者使用，讓大家更容易為 Quest 平台創建健身內容。