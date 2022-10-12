快訊

核戰風險升高 G7：俄國動用核武將面臨嚴重後果

晶片供應鏈不可替代 王美花：陸發動侵略自己也會受害

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
經濟部長王美花11日在華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）發表演說。華盛頓記者張文馨／攝影
經濟部長王美花11日在華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）發表演說。華盛頓記者張文馨／攝影

經濟部長王美花11日在華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）參加研討會時表示，台灣半導體產業鏈由超過1000家廠商組成，極為複雜，不可替代和複製；若中國大陸要攻擊台灣，自己也會受害，她得三思。

美國商務部上周宣布針對中國大陸的晶片業出口管制措施後，台積電股價大跌，被認為是投資人看壞台積電在中國大陸的前景。

王美花表示，美國新規定有兩種，一是高效能晶片，二是設備；多數的先進晶片製造和成熟製程都在台灣，台灣半導體產業除恪守國內法令，也同時配合下單的國際客戶需求及客戶在地國的規範；此外，設備與原料都是由美國、歐洲和日本採購。

王美花在會中演講時強調台灣的重要性，除了位居國際交通要衝，台灣的晶片製造對全球來說至關重要，台灣的晶圓代工全球市占率63%，7奈米以下晶片占73%，台灣出口到中國大陸和香港的晶片占全球出口的60.3%，「任何對台灣的干擾，都會嚴重影響全球高科技產業和經濟發展。」

王美花說，若台灣面臨風險，台灣、美國、中國大陸和全世界的經濟發展都受影響；台灣的產業對全世界來說也非常重要，「若你是理智派，你會三思。」

針對美台經貿關係，王美花表示，建構更強健的美台關係是非常重要的，例如簽署雙邊貿易協定（BTA）和避免雙重課稅協定（ADTA）；因為政治因素，台灣很難達到雙邊或多邊自由貿易協定（FTA），若美台經貿關係能建立，不僅強化雙邊貿易關係，還強化供應鏈，讓台灣對其他人來說，是更安全的夥伴，放心與台灣建立雙邊貿易關係。

晶片 王美花

延伸閱讀

影／「2022台灣設計展」高雄設計中島揭幕 日夜都精采

影／高虹安領全薪讀書沒報備 資策會：引用比例不當 可能提告

綠黨團向資策會索資爭議 王美花：過往有立委調過

王美花確診 總統府：顧立雄快篩陰性

相關新聞

美中晶片戰 台廠難逃風暴

美國重磅打擊中國半導體先進技術發展，日前新措施出台，由於涵蓋面由原本預期的少數ＡＩ（人工智慧）和高效能運算（ＨＰＣ），擴...

半導體四天王 市值蒸發兆元

美國加強管制大陸晶片出口，全球半導體股遭「血洗」，這波拋售潮已導致全球半導體業市值共蒸發逾2,400億美元（逾新台幣7....

晶片供應鏈不可替代 王美花：陸發動侵略自己也會受害

經濟部長王美花11日在華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）參加研討會時表示，台灣半導體產業鏈由超過1000家廠商組成，...

4大變數 南亞科：半導體景氣差

半導體產業利空罩頂，除美國祭出先進製程出口中國禁令，台積電股價面臨四百元保衛戰，半導體景氣先行指標廠南亞科昨也率先表示，...

分析師力挺台積 喊優於大盤

全球半導體股重挫之際，Wedbush分析師布萊森下調台積電目標價25%至600元，但仍維持「優於大盤」評等，關鍵在台積電...

台積營收超車三星 冠全球

最新數據顯示，台積電第3季營收超車南韓三星電子，躍居全球半導體龍頭，本季有望續坐第一名位置；至於上季全球半導體委外封測代...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。