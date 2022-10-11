美系新機挹注 匯鑽科估Q4回溫

表面處理大廠匯鑽科（8431）今（11）日公告9月份合併營收為9292萬元，較上月及去年同期減少2.15%與27.57%，主要在於客戶積極調整庫存，暫緩硬碟及3C產品表面處理訂單所致。

該公司第三季營收2.93億元，年減13.8%，降至近五季低點。累計前9月營收為9.15億元，年減5.10%。

匯鑽科表示，受惠美系客戶新款智慧型手機9月初上市，新產品進入初步鋪貨期，帶動公司高階Type C珍珠鎳表面處理業務成長，其中尤以旗艦型機種的表面處理需求最為明顯，以過往客戶新產品訂單與出貨量成長趨勢來看，第四季智慧型手機相關的Type C珍珠鎳表面處理業務可望持續提升。

匯鑽科表示，但受到下游客戶調整庫存影響，第三季硬碟相關表面處理量向下修正，其中消費性電腦相關的桌機及筆電用2.5吋硬碟出貨量減少幅度較為明顯，預估第四季待客戶庫存調整告一段落，硬碟產品相關的表面處理量可望逐步回溫。

匯鑽科對未來展望持審慎樂觀態度，以目前客戶訂單及生產狀況來看，智慧型手機、筆電及無線藍芽耳機相關產品的高階Type C珍珠鎳表面處理量可望逐步增加；在商用硬碟部份，預估隨下游客戶庫存調整完畢，第四季硬碟表面處理量可望回溫。