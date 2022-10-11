iPhone 14熱賣年增二成 推升台灣大營運

日本調查公司Techno Systems Research發佈了尖端邏輯半導體的各客戶份額。從電路線寬為4～5奈米的邏輯半導體客戶來看，2022年美國蘋果預計佔到全球份額的53％。「iPhone14」的銷量或將影響尖端半導體的設備投資動向。

2022-10-11 16:54