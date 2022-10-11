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iPhone 14熱賣年增二成 推升台灣大營運

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

台灣大（3045）表示，隨iPhone 14全系列三機種於9月16四同時開賣，相關銷售數量較去年同期增加20%，專案機申辦以月租1,399元為大宗，帶動5G月租型用戶數滲透率成長增速，對未來提升ARPU有所助益， 9月份行動服務營收年增達2%，電信服務營收已連續兩個月創2020年1月以來新高。

台灣大哥大財務長兼發言人張家麒表示，9月份在新iPhone、5G與Disney+、mo幣多、好速成双三大獨門方案助攻下，智慧型手機月租ARPU連續第十六個月年成長，達1.3%。企業用戶方面，除了數據服務營收持續成長，雲端及物聯網服務穩定輸出動能，資通訊專案方面亦有斬獲。

台灣大9月份自結合併營收135.8億元，年增11%，EBITDA為27億元，營業利益12.4億元，稅後純益9.1億元，每股稅後純益0.32元，累計前9月合併營收1,216億元，年增9.4%，EBITDA為256.9億元，營業利益125.7億元，較去年同期成長4%，稅後純益為85.6億元，年增0.5%，每股稅後純益為3.03元。

iPhone 14 營收 台灣大哥大

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