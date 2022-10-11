國巨攻高階市場 出資28.4億元收購德國賀利氏部門

被動元件大廠國巨（2327）今（11）日公告，與德國賀利氏集團控股公司達成最終協議，國巨將以現金收購該集團高階溫度感測器事業部，預計總交易金額約為歐元7,940萬元，約當於新台幣24.8億元，此次收購落實國巨持續聚焦高階利基型領域的營運策略，拓展高度設計的產品組合，成為高階電子零組件解決方案的領導供應商。

賀利氏溫度感測器事業部在高階白金薄膜溫度感測器領域具有全球領先地位，專注高階工業和汽車領域已超過百年歷史，提供卓越的溫度範圍（攝氏零下200度低溫至1,000度高溫）、高精密測量和高穩定度。

據悉，其總部位於德國哈瑙，在德國和馬來西亞共擁有 2 座生產製造基地，員工總數約為480 人。賀利氏溫度感測器事業部提供多樣格式的白金薄膜溫度感測元件，包括導線感測器、SMD（表面貼焊器件）感測器及PCB （印刷電路板）感測器等，以滿足客戶端的各式設計需求。

截至2021年，賀利氏溫度感測器事業部有60%的營收來自於北美洲及歐洲等高階市場，100% 的營收來自於工業和汽車客戶，其2021年營收為歐元7,846萬元、約合新台幣24.5億元。

國巨集團創辦人暨董事長陳泰銘表示，在一個快速邁向智能化的世界中，感測器是這種轉變中不可或缺的一部分，對我們而言，溫度感測器讓現有國巨與TOKIN的感測器產品組合更具完整性，且因商業模式的相似性，它將是推動我們進一步深化感測器市場的完美產品。

陳泰銘強調，賀利氏溫度感測器事業部擁有一系列與國巨集團高度互補的產品和客戶，尤其是在汽車和工業領域，會是未來高度成長的關鍵驅動力。

賀利氏集團控股公司董事長暨執行長 Jan Rinnert 則說，相信賀利氏溫度感測器事業部在併入全球電子零組件領導廠商國巨集團後，將會繼續並超越其在過去10餘年的成長軌跡。憑藉國巨集團多年的國際性購併與整合經驗，我們堅信賀利氏溫度感測器事業部和國巨集團將擁有完美的商業及文化契合度，進而共同受惠於產業長期成長的趨勢。

據悉，本次交易在雙方各項準備作業完成及得到主管機關核准後，預計將於2023上半年間完成，將為公司員工、客戶及股東創造更高的價值。