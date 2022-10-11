虎門科技9月營收年增22.59％ 再創今年新高

虎門科技（6791）今（11）日公告今年9月營收5,167萬元，再創今年以來最高，並較去年同期成長22.59％；累計1-9月營收3.75億元，年增28.34％。計算機輔助工程（Computer Aided Engineering，CAE）應用於產品設計研發階段，受景氣循環影響小，虎門持續布局多元產品，滿足各個不同產業應用CAE解決工程問題，市場需求持續擴大，虎門營收已連續18個月正成長，今年以來營收逐季走高，下半年為傳統旺季，第四季營收可望繼續提升。

為提高創新能力與研發量能，CAE已是國內企業不可或缺的強大工具，虎門的客戶自國內各大專院校、工業技術研究院等研究機構，至傳統產業、半導體、光電、電動車、電腦及周邊設備產業等，涵蓋面廣泛，單一產業景氣影響甚微。9月份營收來自大專院校、國家研究單位、半導體、自動化設備、電子零件、光電、電線電纜等產業客戶驗收，帶動營收再創今年新高。

虎門近年積極布局多元產品，從結構、機構、熱傳、流體等技術，再增加聲學、電磁、材料等項目，爭取更多的應用市場，再加上產業新應用，例如：5G、電動車、無人機、低軌道衛星等，全面涵蓋舊客戶的擴編、轉型需求，並為虎門爭取新客戶創造優勢。虎門提供的專業服務，客戶黏著度相當高，加上滲透至更多產業，為公司奠定穩定成長基礎。

因應工業4.0趨勢與客戶需求擴增，虎門也增加軟硬體整合系統解決方案，並在CAE分析模擬軟體加入AI、智慧學習功能，隨著產品線持續增加，營運規模與獲利將進一步擴大。