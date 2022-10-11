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因應市況 南亞科資本支出調降22.5％
南亞科（2408）今（11）日宣布因應市況變化，2022年資本支出預計由原先的284億調降至220億元，降幅約為22.5%，其中生產設備資本支出降幅約4成。2023年將持續縮減資本支出，規劃不超過220億元，其中生產設備資本支出相較於2022年將進一步調降逾20%。
南亞科總經理李培瑛坦言，整體市況比預期「糟很多」，何時有機會改變，仍要觀察高通膨、俄烏戰爭、升息、中國大陸封控等因素而定，其中中國大陸封控所帶來的影響，在二十大以後刺激消費方案的帶動，可能有機會比現在好一點。
量價方面，李培瑛認為，從銷售量角度不至於更糟糕，價格有機會往下跌價，但他認為跌幅幅會縮小。
至於最新禁令的影響，李培瑛說，仍待更多資料詳讀研究才能更清楚。
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