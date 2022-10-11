微星再現科技美學精神 獲頒GOOD DESIGN AWARD奬項
全球電競領導品牌MSI微星（2377）的Summit E14 Flip及Modern 15二款商務筆電以兼具人性、概念、創造、魅力及倫理的設計獲得GOOD DESIGN AWARD的認可，再次為力行科技美學的理念樹立標竿。
GOOD DESIGN AWARD發源於1957年，由日本官方以「優良設計商品選定製度制度」（Good Design Selection System，俗稱G Mark制度)為基礎所創辦，六十年幾年來持續表彰優良設計而成為世界四大設計獎項之一。
Summit E14 Flip 是一款兼具概念與實務的商務筆記型電腦，過去，傳統工藝為現今產品奠定了基礎，隨著傳統工藝的消失，我們提出了大膽的想法，將過去的壓花工藝注入於可360度旋轉的轉軸上，不僅滿足使用者不同模式的使用需求，亦展現了傳統工藝職人之精神。同時著墨於費波那契數列，讓16:10的觸控螢幕適用於多樣的展示情境。為實踐ESG企業社會責任，表面處理盡可能地減少陽極氧化工藝，以達環境友善。Summit E14 Flip商務筆記型電腦在兼顧科學與人文角度的思考下，完美誕生。
我們不斷地思索筆記型電腦與生產工藝之間的關係，如何善用材質/生產技術的特性，打造一個全新的設計概念。MSI微星科技Modern 15商務筆電靈感來自於Blobitecture之於建築這個領域(Architecture)，由外而內，理性架構過渡到自然產生的優雅線條。Modern 15從上蓋弧線帶出光影變化，前段的優雅曲面，巧妙地隱藏了手孔及攝影鏡頭，延伸到後段的線條自然轉化成足以承載重量的下沉式腳墊。為實踐ESG企業社會責任，這款筆記型電腦採用模內裝飾技術，實現無揮發性毒氣、無污水排放的乾淨製造過程，環境友善的生產過程也是我們對永續設計的另一種詮釋，兼具理性與美學的設計，你一定可以從Modern 15商務筆電上感受的到。
「GOOD DESIGN AWARD不同於其他設計大獎，它更要求設計者是否關注世界變化而在設計上的應對作為，所以才會被視為代表全球設計和產業發展的風向標。所以，我們在著手構思這些產品時並不會僅僅侷限於良好的設計本身必須帶給使用者有質感的體驗，而是更深一層考量到設計之外的範疇，比如：產品的價值、意義、環保、永續…等等，這也是MSI微星科技在這次獲獎的產品上要呈現的科技美學精神。」MSI微星科技筆電設計師陳宏仁表示。
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