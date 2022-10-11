微星再現科技美學精神 獲頒GOOD DESIGN AWARD奬項

全球電競領導品牌MSI微星（2377）的Summit E14 Flip及Modern 15二款商務筆電以兼具人性、概念、創造、魅力及倫理的設計獲得GOOD DESIGN AWARD的認可，再次為力行科技美學的理念樹立標竿。

GOOD DESIGN AWARD發源於1957年，由日本官方以「優良設計商品選定製度制度」（Good Design Selection System，俗稱G Mark制度)為基礎所創辦，六十年幾年來持續表彰優良設計而成為世界四大設計獎項之一。

Summit E14 Flip 是一款兼具概念與實務的商務筆記型電腦，過去，傳統工藝為現今產品奠定了基礎，隨著傳統工藝的消失，我們提出了大膽的想法，將過去的壓花工藝注入於可360度旋轉的轉軸上，不僅滿足使用者不同模式的使用需求，亦展現了傳統工藝職人之精神。同時著墨於費波那契數列，讓16:10的觸控螢幕適用於多樣的展示情境。為實踐ESG企業社會責任，表面處理盡可能地減少陽極氧化工藝，以達環境友善。Summit E14 Flip商務筆記型電腦在兼顧科學與人文角度的思考下，完美誕生。

我們不斷地思索筆記型電腦與生產工藝之間的關係，如何善用材質/生產技術的特性，打造一個全新的設計概念。MSI微星科技Modern 15商務筆電靈感來自於Blobitecture之於建築這個領域(Architecture)，由外而內，理性架構過渡到自然產生的優雅線條。Modern 15從上蓋弧線帶出光影變化，前段的優雅曲面，巧妙地隱藏了手孔及攝影鏡頭，延伸到後段的線條自然轉化成足以承載重量的下沉式腳墊。為實踐ESG企業社會責任，這款筆記型電腦採用模內裝飾技術，實現無揮發性毒氣、無污水排放的乾淨製造過程，環境友善的生產過程也是我們對永續設計的另一種詮釋，兼具理性與美學的設計，你一定可以從Modern 15商務筆電上感受的到。