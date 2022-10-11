富士康昆山廠今年前三季 進出口總額破256億美元

昆山台資經濟正持續回暖，昆山市台辦提供數據顯示，全市644家規模以上台企開足馬力趕訂單、擴產能。其中，鴻海集團在大陸的富士康昆山城北園區相關負責人表示，富士康昆山工廠今年前三季度的進出口總額已突破7.95億美元（新台幣256億元）。

富士康紮根昆山已近30年，2021年，富士康昆山工廠實現產值超人民幣220億元。在昆山富士康城北園區廠區的生產車間中，機械臂整齊劃一地工作，一件件組裝好的產品從自動化流水線下線，經過檢測封裝發往客戶手中。

廠區相關負責人表示，儘管今年上半年昆山市一度遭受新冠肺炎疫情的影響，但當地各級政府部門通力協作，助力台企快速復工復產。

截至6月初，富士康城北園區廠區的1.2萬名員工已全部到崗，企業復工率超過95%。今年前三季度，富士康昆山工廠的進出口總額持續提升，現已突破7.95億美元，同比略有上升。

9月，昆山仁寶作為台灣地區職業技能專案的比照認定實施機構，獲批可直接面向社會人員和本企業職工換發對應的職業技能等級證書，享受同等技能人才政策待遇。

行政資源管理本部處長魏國和指出，打通台胞技能人才認證通道是昆山服務台商台企的一個縮影。據他透露，公司今年前9月的產值已突破人民幣930億元，正在向著全年超人民幣1,240億元的大關衝刺。

受益於即將開賽的2022年卡達世界盃，昆山揚皓光電有限公司的海外投影儀品牌份額正不斷上升。公司相關負責人說：「前三季度訂單接到手軟。」

他說，公司今年前三季度實現營收人民幣34億元、同比增長約62%，預計全年營收將突破人民幣41億元、年增41%。預計全年外銷人民幣36億元，年增71%。

昆山光洋新材料科技的新研發中心剛剛建成，即將投入營運，公司總經理劉耀文介紹：「政府為我們提供了人員招聘、原料運輸、產品出貨等全過程服務，給予公司很大的幫助，有力支援了企業平穩運行。」

劉耀文指出，儘管4月停工近一個月，但前三季度還是創出人民幣4.5億元產值的成績，有決心全年實現人民幣7億元的營收，刷新歷史最佳紀錄，在昆山發展的信心比以往更堅定。