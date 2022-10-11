內裝、車型一次看！鴻海正式釋出Model C電動車預告片
鴻海（2317）今（11）日10:18分於官方YouTube頻道正式亮相神祕滿滿的Model C「雛形車」、也就是「n7」七人座電動休旅，最酷的是有全電子螢幕的儀表板與超大中控螢幕，內裝值得車迷期待。
鴻海先前已揭露Model C「雛形車」，商業化車款與納智捷合作，推出「n7」七人座電動休旅車，並開放預訂，但尚未讓「n7」的完整樣貌現身，今日讓此「量產版」規格亮相，詳細規格、內裝、設計全都露。根據此影片，分別釋出Model C的內裝、車燈、車型等滿滿細節。
隨著「n7」亮相，意味鴻海首款商業化電動休旅車量產倒數計時。值得注意的是，全台去年電動車掛牌數量為7,001輛，「n7」預訂訂單量超過1.5萬張，相當於台灣兩年的電動車銷量，鴻海在電動車市場規模最大的乘用車開始發功，將顯著挹注電動車事業營收。
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