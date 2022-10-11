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聯發科發布天璣1080行動平台 第四季亮相

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導
聯發科。本報系資料照
聯發科。本報系資料照

聯發科（2454）今（11）日發表天璣系列5G行動平台新成員「天璣1080」，性能和影像功能更為出色。天璣1080提供多項關鍵技術升級，以聯發科先進的硬體和軟體技術，協助終端廠商加速產品上市；採用聯發科技天璣1080的智慧手機預計將於2022年第四季度亮相。股價開盤下跌20元，其後跌幅收斂，最高到560元。

聯發科無線通訊事業部副總經理陳俊宏表示，天璣1080延續了聯發科天璣5G行動平台的性能和能效技術優勢，提供多種先進功能，滿足用戶對5G智慧手機的期待。聯發科最新的天璣1080進一步增強了在性能、影像、顯示等方面的表現，協助終端廠快速推向大眾市場。

聯發科表示，天璣1080採用八核CPU架構設計，包括兩個主頻為2.6GHz 的Arm Cortex-A78大核，搭配Arm Mali-G68 GPU，在遊戲、線上影音播放、網頁瀏覽等應用中提供更為順暢的體驗。天璣1080採用6奈米製程，擁有優異的能效表現，可延長智慧手機的電池續航時間。

聯發科說，天璣1080搭載聯發科Imagiq ISP影像處理器，最高可支援2億畫素（200MP）主相機，先進影像功能協助使用者拍攝高品質的照片和影像。此外，天璣1080還整合硬體級4K HDR影像錄製引擎，提供出色的暗光拍攝效果。

聯發科說，天璣1080搭載聯發科HyperEngine 3.0遊戲引擎，為玩家帶來高性能、低延遲的遊戲體驗，並藉由聯發科技第三代APU進一步優化玩遊戲時的平台能效。此外，天璣 1080支援Sub-6GHz 5G全頻段高速網路以及Wi-Fi 6連接，為用戶提供流暢且穩定的行動連網體驗。

聯發科 智慧手機 5G

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