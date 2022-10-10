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蘋果A17或採用3nm工藝 台積電代工

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台積電。路透
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集微網消息，據9to5mac報導，蘋果預計在明年發佈的iPhone15系列中採用全新的A17處理器，並提前使用台積電3nm製作工藝。據悉，A17也很有可能僅配備在iPhone15 Pro及以上產品中，由於三星3nm工藝落後於台積電，所以在前期備貨中，基本均為台積電提供。

據悉，目前唯一能與台積電在先進技術上競爭的是三星電子，然而三星在3nm工藝製程上落後台積電，三星第二代3nm工藝最快要到2024年，因此蘋果A17將由台積電代工。

3nm是目前台積電最先進的製程。相較於5nm，台積電基於N3E工藝的晶片密度高出1.3倍，邏輯門密度增加1.6倍，在相同功耗下速度提升15-20%，或在相同速度下功耗降低30-35%。3nm系列的創新主要在於其使用FINFLEX技術，可以在提升密度的情況下維持速度和功耗的平衡。相關邏輯測試晶片及3nm 256Mb SRAM(靜態隨機存取存儲器)良率達到80%左右，預估初期良率會優於5nm N5製程初期。

值得注意的是，三星此前表示目標在2025年趕上台積電，2027年實現超車。傳聞三星將會在2025年量產2nm，2027年量產1.4nm，同時希望能拿到蘋果訂單。

台積電 三星電子 蘋果

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