全球PC Q3出貨量年減15% 蘋果擠下宏碁重登第四大廠

PC產業持續吹寒風，根據研調機構IDC最新報告，2022年第3季全球PC出貨7,430萬台、年減15%，不過，蘋果在走出第2季低谷後，第3季出貨量逆勢年增四成，重新奪回全球第四大PC廠地位，至於台廠宏碁（2353）則被蘋果擠下，掉出前五大行列，而華碩（2357）則持續站穩第五大PC廠地位。

據IDC最新報告顯示，今年第3季全球PC市場需求降溫，出貨量達7,430萬台、年減15%，傳統PC市場持續下滑。然而，由於對Windows 7支援即將停止，當前的PC出貨量主要由商業更新驅動，故整體出貨量仍遠高於疫情前的水準。

IDC指出，儘管蘋果和其他廠商的促銷活動幫助緩解下滑趨勢，並將通路庫存全面減少了幾周，但消費者需求仍然保持低迷。此外，供應端也通過減少訂單來應對低迷市況，但蘋果是唯一的例外，因為他們第3季度增加供應量，以彌補第2季因中國大陸封控而損失的訂單。

在今年第3季市占率方面，聯想持續穩坐龍頭寶座，出貨量達1,688萬台、年減16.1%，市占率達22.7%。惠普（HP）居次出貨量達1,271萬台、年減27.8%，市占率為17.1%，戴爾（DELL）為第3大廠，出貨量達1,196萬台、年減21.2%，市占率為16.1%。

值得一提的是，蘋果在第3季出貨量大增加下，擠下宏碁重回全球第4大廠，蘋果第3季出貨量達1,006萬台、年增40.2%，市占率達13.5%。蘋果是全球前五大PC廠中，唯一第3季出貨量呈現增長的廠商。

宏碁被擠出全球前五大PC廠，而同為台廠的華碩則站穩第5大廠地位，出貨量達554萬台、年減7.8%，市占率為7.5%。

IDC表示，除了出貨量，我們也密切關注本季度平均銷售單價（ASP）趨勢。過去幾年因PC產品短缺推動產品組和向高端市場轉移，加上零組件及物流成本的增加，推動PC ASP在連續五個季度上漲至今年第1季的910美元（新台幣約28,856元），為2004年以來的最高水準。

然而，隨著整體PC市場需求放緩，加上品牌廠全面展開的促銷活動及減少訂單量，PC ASP上升趨勢在今年第2季度出現逆轉，ASP的下降表明市場需求正在下滑。