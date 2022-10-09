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鴻海員工分紅9月底入帳！平均可領達百萬元 羨煞電子同業

鴻海員工分紅9月底入帳！平均可領達百萬元 羨煞電子同業

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海。聯合報系資料照
鴻海。聯合報系資料照

鴻海（2317）員工分紅9月30日入帳，據了解，今年的分紅獎金和去年差不多，每個人平均有100至110萬元，有部分員工發現「連續兩年的分紅入帳金額超過百萬元」，羨煞不少電子同業。

鴻海集團員工薪資結構主要分為三大部分：一，「鴻海保障14個月年薪」，每年多發的兩個月於年底發放；其次，「績效獎金」則在農曆年前發放，而「年度分紅獎金」則於每年9月底到10月初發放。

最近三年來，鴻海員工分紅獎金略有不同，2020年受到新冠肺炎疫情影響，分紅獎金酌情發放，不過，2021年因蘋果訂單大進補，員工分紅的總金額突破63.5億元，部分員工領到逾百萬分紅。今年更因iPhone 14 Pro系列熱賣，加上電動車將要大量出貨等話題，分紅獎金仍達百萬元。

鴻海每年秋季發放的年度分紅獎金，都明文記載在公司章程中，而公司年度若有獲利，則應提撥5％-7％做為員工酬勞，而去年股東會通過提撥5％的獲利作為員工酬勞，旗下員工們平均每人領到破百萬的分紅。

鴻海去年營收5.99兆元，年增12%，改寫歷史新高；全年淨利達1393億元，年增37%，每股稅後純益(EPS)達10.05元，創下2008年以來新高紀錄，毛利率、營業利率和淨利率更繳出三率三升的好成績。

鴻海 iPhone 14 Pro 員工分紅 薪資 營收

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