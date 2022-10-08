防疫宅新利器「室內上層空氣消毒滅菌機」獲建築業關注

防疫宅新利器！為了對抗看不見的病毒，德勝光電歷經10年研發的「Ultron Violet室內上層空氣消毒滅菌機」，最近在國內建築業引起高度關注。業者標榜擁有UVC晶片真空封裝專利，強調是目前市面唯一取代汞燈管使用、無汞UVC光電晶片元件，並能殺死空氣中的病毒、細菌和真菌。

新冠病毒BA.5變異株來勢洶洶，疫情指揮中心也警告本土疫情再度升溫，民眾人心惶惶。為了對抗新冠病毒，近期冠有「消毒」、「殺菌」等名詞的商品賣得火熱，其中紫外線燈相關產品更受民眾青睞。

然而，要如何瞭解紫外線潛在的危險，如何正確使用才能安全且有效殺菌，而且還能避免汞中毒危害？民眾對紫外線燈的認知仍一知半解。

自然界中的紫外線來自太陽光，而存在太陽光波長範圍內的紫外線，又可以大略分為三種，分別為UVA、UVB、UVC。

其中，以波長在200nm~280nm的UVC，具最佳的殺菌效果。美國FDA及CDC官網針對防疫明確指明UVC可有效消滅新冠病毒。

然而，市面上販售的傳統紫外線汞燈管，大多為UVA、UVB、UVC及藍光混和光源，因其中含有UVA、UVB及藍光會造成人體皮膚紅腫、疼癢、脫皮、以及眼結膜發炎等損傷，如何選擇及安全使用是民眾選購的重要科普知識。

為了對抗看不見的病毒，德勝光電歷經近十年不斷研發創新出UVC晶片真空封裝專利，運用核心技術極大幅提高UVC光源強度，領先全球設計出符合美國疾管局CDC防疫要求的深紫外線室內上層空氣消毒滅菌機(Upper Room-UVGI)。

這也是目前市面唯一取代汞燈管使用、無汞UVC光電晶片元件，可達成有效殺死空氣中的病毒、細菌和真菌的室內上層空氣消毒滅菌機，相較使用汞燈管同類型產品，滅菌時間短，效率高出4倍以上。

代理商睿璞國際CEO呂慧貞指出，傳染性病原體可以在室內空氣中停留至少3個小時，室溫與人體溫度差異，帶原者呼吸或咳嗽而懸浮於室內含有病毒的氣溶膠(Aerosols)，會隨著熱空氣上升冷空氣下降的物理原理於室內循環。

Ultron Violet滅菌機安裝於2.1公尺以上的高度，在人員不需離開群聚活動的室內環境，可以持續消毒並且同時阻斷病毒在空氣中的傳播，經SGS驗證，即便3公尺距離遠仍可於1分鐘達成99.9%的滅菌效率，是真正有助於在後疫情時期，終結病毒繼續擴散的有效手段。

德勝光電董事長張勝翔表示，有別於容易造成環境污染和人體中毒危害的紫外線汞燈管，Ultron Violet使用的UVC光電晶片元件無汞，最為環保且無臭氧產生，不會對人體造成傷害，不僅符合國際水俁公約條款，更符合企業SDGs「永續發展目標」的理念。

另外，UVGI有效替代室內換氣通風，以降低病原體濃度功能，可避免需要空調控溫的密閉空間，又因相關規定開門窗通風防疫，而造成空調過度運轉的高能耗高電費弊端，在大家共同抗疫當下還能一起節能減碳守護地球。

2009年成立於龜山巴頓工業區的德勝光電，主要提供光電相關材料及關鍵性加工服務產業客戶。公司擁有深紫外線UVC專利封裝技術，所生產的發光元件產品，標榜能夠有效消毒環境中的微生物病菌。

呂慧貞說，引領世界潮流的Ultron Violet上層空氣消毒滅菌機，榮獲歐盟CE、RoHS、美國FCC國際安規認證，以及SGS滅菌安心驗證；並經國家級檢測單位驗證為275nm的UVC波長，於短距離照射下，僅在5秒內即可秒殺細菌病毒，為業界滅菌效果最高的防疫新利器。