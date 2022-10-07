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中華電拚永續 未來綠色採購占比將超過50%

經濟日報／ 記者黃晶琳／即時報導

中華電信（2412）落實ESG，多軌前進。中華電信財務長陳宇紳表示，中華電信推動ESG永續，環境永續部分鎖定再生能源、科技化節能減碳、數據化智慧管理、循環經濟、綠色供應鏈等，以達成節能減碳、環境永續。

台灣通訊學會今日舉行「2022淨零碳排永續未來研討會」，邀來電信業者及電信設備商探討永續議題。陳宇紳表示，中華電信積極建構綠色供應鏈，擴大綠色採購，2021年綠色採購占比22.37%，預估2030年將較2022年再成長10%，而今年綠色採購狀況也有超標表現，未來綠色採購金額將超過50%。

中華電信落實環境永續策略主軸包含設備汰換、數據驅動、重點營維、節電減碳，陳宇紳指出，重點計畫包含PSTN網路升級IP化、行動3G網路汰停，5G C-RAN新架構、IOWN新技術評估以及工業務車電動化。

此外，為推動環境永續及落實ESG，中華電信高階主管薪酬與EGS績效連動，直接影響到高階個人企業化獎金及酬勞，2022年連動10%，2025年將提升到30%。

陳宇紳表示，中華電信在2021年將企業社會責任委員會轉型為永續發展委員會，繼續推展永續精神，預期2030年時中華電的碳排放將較2020年的水準減半、且旗下IDC機房將全數使用再生能源，

中華電信也申請加入RE100，並訂下2040年要達成百分百使用再生能源目標。陳宇紳指出，台灣共有16家業者加入RE100倡議，其中僅台積電（2330）、聯電（2303）及友達（2409）用電量超過中華電信，中華電信2020年用電量達15億度。

再生能源部分，陳宇紳表示，將長約採購與再生能源發電業簽訂PPA，同時短約採購太陽能及陸域風電。

陳宇紳表示，邁向2050淨零碳排，需要協同合作，將透過科技研發跟智慧運維來發揮永續，用ICT優勢驅動轉型，一起永續共好。

中華電信 再生能源 減碳

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