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從基地台到綠建築 遠傳以科技實踐永續

經濟日報／ 記者黃晶琳／即時報導

台灣通訊學會今日舉行「2022淨零碳排永續未來研討會」，邀來電信業者及電信設備商探討永續議題。遠傳電信（4904）總經理井琪以「遠傳大人物實踐ESG永續之路」為題發表演講，暢談從基地台到綠建築，遠傳以科技實踐永續行動。

井琪表示，遠傳由傳統電信公司轉變為科技服務，發展5G、雲端、大人物科技（大數據、人工智慧、物聯網）提供數位服務與企業解決方案。

遠傳透過科技，落實減碳及地球永續，井琪表示，對內以大人物技術提升能源使用效率，包含建立能源管理系統及環境管理系統，對外則積極結盟供應商及客戶，共襄永續。

對內，遠傳也進行碳排量盤查，每年直、間接碳排約28萬公噸，98%來自使用電力，而基地台占整體用電量約71%，IDC占約14%。大型機房約12%，同時設定減碳目標，2030年直接排放與電力使用產生的溫室氣體排放總量要較2016年降低20.3%，2030年供應鏈及內部營運間接產生的排放總量要較2016粘匠ㄉ17.2%。

而基地台永遠都是電信產業用電量最高的項目，但隨用戶傳輸量快速提升，用電也少不了。井琪表示，2011年到2021年全球行動傳輸量成長287倍，觀察台灣行動服務用戶每月的平均數據用量從2015年到2021年呈現三倍成長，從原本每個月平均9GB提升到2021年的26.6GB，尤其在疫情期間，遠傳用戶傳輸量更快速提升，從2021年4月的28.5GB，至5、6、7月傳輸量均達32GB、34GB、33.9GB。

而進入5G時代，5G用戶傳輸量也快速提升，根據遠傳2021年9月用戶數據用量分析，平均用戶每月傳輸量為30GB，4G吃到飽用戶則為51GB，5G用戶用量則高達60GB。井琪表示，當5G訊務成長至50%至60%時，預估用電量將是4G的1.63倍。

井琪表示，基地台用電量最大，遠傳透過節能軟體、選站建站以及智能基礎設施建至永續網路。透過AI選址及優化網路，省下3,000站布建，同時透過新技術，讓基地台在低話務量時進入休眠，並降低基地台用電量，而遠傳機房透過AI、大數據節能減碳，相較2017年，年省百萬用電度數。

此外，井琪表示，遠傳更透過技術打造低碳智慧城市，包含遠傳能源管理系統、智慧充電、號誌不斷電、智慧建築、班班有冷氣的低碳校園、智慧路燈、下水道智慧監測系統。

井琪舉例表示，智慧路燈管理系統導入桃園市北區智慧路燈專案，換裝約7.3萬盞，省電15%以上，減少的碳大約是58座大安森林公園的年吸碳量。

井琪強調，未來遠傳將持續執行淨零策略，以節能優先、風力光電互補、儲能為輔，結盟生態鏈創新減碳。

遠傳電信 4G 5G

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