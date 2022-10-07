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日本商會發表「2022年白皮書」 國發會回應了

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

台北市日本工商會今天發表「2022年白皮書」，國發會副主委高仙桂出席代表政府接受。國發會表示，日本工商會稱揚「2021年白皮書」多項在台經營發展議題已獲解決，達成歷年最佳績效，高仙桂代表政府感謝日方的肯定。高仙桂也表示，台日互為第三大貿易夥伴，產經優勢互補，在「數位轉型」、「淨零轉型」與「韌性供應鏈打造」三個構面深具龐大合作商機。

以「數位轉型」而言，高仙桂指出，蔡總統就任後啟動的「5+2產業創新政策」與「六大核心戰略產業」，其中半導體、5GAIoT、精準健康，以及電動車等產業，均是翻轉台灣的下一世代產業，也是台日合作重點產業。台積電今年在日本熊本與筑波的投資設廠，就是台灣半導體晶圓製造與日本材料與設備優勢整合，發揮綜效最佳的範例。

在「韌性供應鏈打造」方面，台日除將繼續進行關鍵產業供應鏈的合作外，我國也將在加入區域經貿整合與簽訂雙邊貿易協定方面，持續尋求日本及其他成員國支持。

高仙桂代表政府感謝日本對於我國去年申請加入CPTPP的支持，台灣將積極與美國進行「台美21世紀貿易倡議」諮商，並呼應日本工商會所提，台日應加速簽署雙邊貿易協定，為台灣繼續推動申請加入「印太經濟架構」（IPEF）創造良好條件。

對於商會所關切的水電穩定供應、土地需求及鬆綁邊境管制等建言，高仙桂回應，政府已提出10年5645億元的「強化電網韌性建設計畫」，以分散、強固電網，確保供電穩定；為確保供水無虞，政府亦提出「臺灣各區水資源經理基本計畫」，落實水資源彈性調度及備援。至於協助產業用地取得，已充分掌握產業用地供需情形，並提出公有土地優惠釋出與產業用地開發與更新等策略，導引產業擴大投資。

日本 半導體

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