汎銓MA技術領先、兩岸布局完備 未來營運蓄勢待發

半導體材料分析領航者汎銓（6830)今（7）日公布2022年9月營收新台幣1.39億元，較去年同期的1.19億元成長17.6％。累計2022年1至9月營收達12.54億元，較去年同期成長20.12％。

汎銓表示，9月份受到工作天數較少，且故障分析(FA)部分受半導體庫存去化景氣影響，客戶研發開案更加謹慎，FA營運略受影響；而材料分析(MA)市場需求仍持續強勁，但汎銓力求在最短交期內提供客戶大量品質一致性與再現性材料分析報告，以保障客戶委案需求，公司堅持新增人力必須符合技術工法考核機制通過後始能下到產線，產能擴增速度已呈穩步成長趨勢。

此外，受惠半導體相關客戶積極加大先進製程研發投入，2022年度前三季營運業績呈現逐季成長趨勢，展望第四季開始，新增人力技術逐漸成熟，可望有效填補前三季產能不足之現況，有鑒於此，汎銓亦持續進行兩岸專業分析人才招募計畫，進一步擴大整體檢測分析量能持續向上，助力未來營運業績成長態勢可期。

汎銓於材料分析技術領先下，以專利布局各項分析工法並築起競爭高牆，未來在全球各地爭搶建立先進製程狀況下，營運獲利成長可期！此外，汎銓已完成兩岸業務產能布局，美中貿易戰致使大陸半導體晶片自製趨勢明顯，材料分析更是半導體產業發展不可或缺之一環。

目前中國大陸已全力提升半導體自製率與先進製程技術，同步帶動旗下南京營運據點客戶委案需求日益強勁，累計今年上半年度中國大陸市場銷售表現已繳出近倍增力道，已成功複製台灣材料分析業務領先之營運模式，並進一步堆疊整體營運成長動能，汎銓針對大陸材料分析市場業務仍秉持「營運集中南京、吃全大陸業務量」策略，除以最嚴謹態度確保客戶的機密資訊安全，在技術專注、專業人才穩定、提高分析效率等面向更能展現良好營運管理綜效。

展望2022第4季開始，汎銓仍對未來營運持審慎樂觀看法。看好全球各國扶植半導體產業自主化趨勢明確，加上國際半導體大廠仍延續摩爾定律及後摩爾定律研發進程，擴大整體材料分析市場龐大商機，汎銓戮力深化高競爭利基之材料分析(MA)業務表現，搶食全球檢測分析市場大餅=

此外，汎銓透過領先業界專業檢測分析技術與關鍵專利佈局、兩岸營運據點檢測分析量能提升等策略，帶動公司整體營收規模從2012年至2021年之年複合成長率(CAGR)達20.90％速度持續擴大，隨著全球檢測分析商機湧現、公司策略布局完善，有信心整體營運優於過去成長表現，並締造未來新里程碑。