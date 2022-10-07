緯創軟體9月營收雙升 第3季及前三季再創新高
IT服務商緯創軟體（4953）公告自結2022年9月份單月合併營收為7.02億元，月增0.4%，年增29.0%，連續四個月破新高；第三季合併營收為20.78億元，單季營收衝破20億，季增6.6%，年增30.0%；前三季累計合併營收58.57 億元，年增32.1%，再次登上歷史高峰。
緯創軟體指出，面對第四季，受到季節因素與工作天數減少影響，10月單月營收預計將略低於9月，然核心客戶營收動能穩定，預期仍可維持穩健的成長步調，推升全年營收突破新高。
除了提升營運表現，緯創軟體也積極推動偏鄉教育，關注資訊人才培育。近期更與提倡適性發展、主推雙語教學的台東均一實驗中學合作。透過資訊課程及工作坊，幫助學子認識新興科技、挖掘專業興趣並培養國際化思維。
另外，緯軟自2021年開始，與中華大學簽署產學合作備忘錄，近期更進一步推動共訓計畫。透過建立三階段的「SAP ABAP程式開發顧問學分學程」，協助人才強化理論知識背景、培養實務技術能力。未來緯軟也將持續與培育機構合作，讓資訊人才遍地開花。
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