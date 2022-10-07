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精誠第3季營收創新高 跨界軟體能力及資安貢獻

經濟日報／ 記者張瑞益／即時報導

精誠資訊（6214）今（7）日公布今年9月與第3季營收數據，其中，今年第3季營收創單季新高，該公司表示，主要由於跨界軟體能力在金融、醫療都有接獲大單，此外，資安也有明顯貢獻。

精誠9月合併營收為28.76億元，較去年同期的24.44億元，成長17.65%；第3季合併營收為85.46億元，較上季成長11.05%，也較去年同期成長9.83%，第3季合併營收創下精誠單季合併營收的歷史新高。

累計今年1至9月合併營收為239.57億元，也較去年同期成長9.14%。

精誠表示，該公司今年第3季營收創單季歷史新高，主要貢獻來自於精誠持續發揮5A（AP、APP、API、Appliance、Algorithm）跨界軟體能力，於金融業、醫療業等皆有大型專案認列；因應疫情時代崛起的一條龍電商雲服務等，以及因雲服務而帶動的資安需求，皆對營收成長有正面貢獻。另外，隨著企業IT環境朝向混合多元環境發展，彈性擴充需求提升，也帶動精誠微服務及雲服務相關業務的成長。

展望第4季，精誠表示，將持審慎樂觀並持續朝全年目標邁進，除了持續投資發展上雲、用雲、管雲、護雲4大雲服務，協助企業客戶在疫後時代加速數位轉型，同時提供企業與組織更多的彈性、便利的雲服務解決方案以及資安防護，也將針對國際節能減碳與ESG趨勢，持續研發合作綠色科技解決方案，助攻企業客戶永續發展。

營收 精誠

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